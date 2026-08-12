Google Gemini dépasse le milliard d’utilisateurs mensuels

Gemini, l'assistant d'intelligence artificielle de Google, atteint un milliard d'utilisateurs mensuels, devenant ainsi le produit à la croissance la plus rapide de l'histoire de l'entreprise. Son succès repose sur son intégration dans divers services Google, malgré des défis face à la concurrence et des restructurations au sein de son équipe d'IA.

L’assistant d’intelligence artificielle Gemini a franchi le seuil du milliard d’utilisateurs mensuels, a annoncé mardi Sundar Pichai, directeur général de Google. Il devient le quatorzième produit du groupe à atteindre ce niveau d’audience, après avoir enregistré 950 millions d’utilisateurs à la fin du mois de juillet.

En un an, le nombre d’utilisateurs mensuels de Gemini a été multiplié par trois. Sundar Pichai présente désormais l’assistant comme le produit ayant connu la croissance la plus rapide de l’histoire de Google. Cette progression repose largement sur son intégration dans l’écosystème du groupe, du moteur de recherche à Gmail, Google Maps et YouTube.

L’intégration massive compense le retard technologique

Cette audience représente un atout majeur pour Google alors que son nouveau modèle phare, Gemini 3.5 Pro, se fait toujours attendre. Initialement annoncé pour juin, celui-ci n’a pas encore été lancé, tandis qu’OpenAI et Anthropic ont présenté plusieurs modèles considérés comme plus performants, notamment dans la génération de code informatique.

Google a également réorganisé sa division consacrée à l’intelligence artificielle. Demis Hassabis s’est retiré de la gestion quotidienne de Google DeepMind et plusieurs chercheurs importants ont quitté le groupe, dont Jeff Dean, après vingt-sept années passées au sein de l’entreprise. Cette restructuration avait provoqué une baisse d’environ 4 % de l’action Google le 5 août.

La domination de ChatGPT commence à s’éroder

OpenAI a également revendiqué un milliard d’utilisateurs actifs pour l’ensemble de ses interfaces, principalement ChatGPT, sans préciser la période retenue pour ce calcul. La société américaine a toutefois constitué cette audience en moins de quatre ans à partir d’une application nouvelle, tandis que Google peut distribuer Gemini à travers des services déjà utilisés par plusieurs milliards de personnes.

La concurrence entre les assistants d’intelligence artificielle se resserre. Selon Sensor Tower, la part de ChatGPT sur ce marché est passée sous les 50 % au premier semestre 2026 face à la progression de Gemini, Claude et DeepSeek. Google doit désormais convertir son immense capacité de distribution en avantage technologique et commercial durable.