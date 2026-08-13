Feria de Béziers : Robert Ménard acclamé par des milliers de personnes lors du pregón

Lors de l'ouverture de la Feria de Béziers 2026, Robert Ménard a été acclamé par des milliers de personnes, illustrant sa popularité persistante. Dans son discours, il a prôné la défense des traditions locales, affirmant l'importance de l'identité biterroise. La ville a également mis en place un dispositif de sécurité renforcé pour cette édition.

La Feria de Béziers 2026 a officiellement débuté mercredi soir dans une ambiance particulièrement fervente. Devant plusieurs milliers de personnes réunies pour le traditionnel pregón, Robert Ménard a été longuement acclamé à son arrivée. Une Marseillaise a également retenti dans la foule avant que le maire ne livre un discours consacré à l’identité biterroise et à la défense des traditions locales.

Il aura suffi de quelques secondes pour mesurer la popularité dont bénéficie encore Robert Ménard dans sa ville. Mercredi 12 août, à l’occasion du lancement de la Feria de Béziers, plusieurs milliers de personnes s’étaient rassemblées pour assister au traditionnel pregón, qui marque l’ouverture des festivités.

À son apparition, le maire de Béziers a été accueilli par les acclamations d’une partie importante de la foule. Une Marseillaise a ensuite été entonnée, donnant à l’ouverture de cette édition 2026 une tonalité particulièrement populaire et patriotique.

Réélu à la tête de Béziers depuis son arrivée à la mairie en 2014, Robert Ménard entretient une relation singulière avec cette manifestation, dont il a progressivement fait l’une des vitrines de la ville.

« Ici, nous sommes un peuple fort, un peuple libre »

Face à la foule, Robert Ménard a justement choisi de parler moins de fête que d’identité. Pour l’élu, la Feria dépasse largement les quelques jours de festivités qui attirent chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs à Béziers.

« C’est bien plus qu’une fête », a lancé le maire, avant de défendre avec force les particularités locales et les traditions du Sud.

« Ici, nous sommes un peuple fort, un peuple libre », a-t-il poursuivi, évoquant « l’amour, la beauté, la poésie », mais aussi « la résistance » et « le refus de ressembler aux autres ».

Le message est assumé : Béziers entend conserver son identité, y compris lorsque certaines de ses traditions suscitent la controverse. « Nous sommes ce que nous sommes et nous y tenons, même si ça dérange », a encore lancé Robert Ménard sous les applaudissements.

Un discours qui fait directement écho aux positions défendues depuis plusieurs années par l’édile, notamment sur la corrida. À quelques jours de la Feria, Robert Ménard rappelait d’ailleurs qu’il avait personnellement « peu de goût » pour les corridas, tout en refusant catégoriquement leur disparition : « Une feria sans corrida, c’est comme un bon plat sans sel. »

Une démonstration de popularité pour Robert Ménard

Au-delà du lancement de la Feria, les images de ce mercredi soir offrent également une démonstration de la popularité locale du maire. Douze ans après sa première victoire municipale, Robert Ménard continue de susciter une forte adhésion auprès d’une partie des Biterrois, comme en témoignent les acclamations ayant accompagné son arrivée.

La Feria est devenue au fil de ses mandats un rendez-vous particulièrement associé à son action municipale. Le maire revendique notamment d’avoir voulu rendre l’événement plus familial tout en conservant les traditions qui font, selon lui, l’identité de Béziers.

Cette année encore, la municipalité a parallèlement déployé un dispositif de sécurité exceptionnel. Près de 500 policiers municipaux et nationaux, militaires, CRS et agents de sécurité doivent être mobilisés autour des festivités. « Mon obsession est la sécurité de ceux qui viennent s’amuser », expliquait Robert Ménard quelques heures avant leur lancement.

Mais mercredi soir, avant les contrôles, les bodegas et les corridas, c’est surtout l’image d’un maire porté par une foule nombreuse qui aura marqué le lancement de la Feria.

Et Robert Ménard l’avait résumé quelques jours plus tôt : « La Feria de Béziers, c’est une tellement belle carte de visite ! »