POLITIQUE

Condé-sur-Sarthe : le Conseil d’État saisi après un rapport accablant sur la prison

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Condé-sur-Sarthe : le Conseil d’État saisi après un rapport accablant sur la prison
Condé-sur-Sarthe : le Conseil d’État saisi après un rapport accablant sur la prison

Gérald Darmanin a demandé au Conseil d’État d’annuler une décision du tribunal administratif de Caen lui ordonnant de faire cesser des comportements contraires à la déontologie au sein de la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l’Orne. La plus haute juridiction administrative examinera le dossier le 21 août.

Dans son ordonnance du 18 juillet, le tribunal mentionnait des propos insultants, racistes et suprémacistes, des violences, des humiliations et des fouilles à nu brutales. Ces faits avaient été relevés en mai dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.

Le ministère conteste les conclusions

Dans sa requête déposée le 31 juillet, le ministre de la Justice affirme que les accusations visant les agents pénitentiaires ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. Il estime également que le juge n’a pas suffisamment pris en compte les mesures déjà engagées par l’administration.

La procédure devant le tribunal administratif avait été lancée par l’Observatoire international des prisons après la publication du rapport de la Contrôleure générale. Plusieurs avocats représentant des détenus s’étaient également associés au recours.

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