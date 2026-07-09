Prison de Condé-sur-Sarthe : un rapport dénonce des violences répétées, Gérald Darmanin conteste les accusations

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a publié un rapport particulièrement critique sur le quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) du centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe. L’autorité indépendante évoque des « violences systémiques » commises par des membres du personnel pénitentiaire et estime que certaines pratiques portent gravement atteinte à la dignité des détenus.

À l’issue d’une visite menée en mai, les contrôleurs décrivent des fouilles jugées humiliantes, des intimidations répétées, des insultes, des réveils nocturnes volontaires ainsi que des comportements susceptibles de relever de traitements inhumains ou dégradants. Le rapport recommande l’ouverture d’une inspection administrative afin d’établir les responsabilités et de prévenir toute récidive.

Le ministre de la Justice réfute les conclusions

Dans sa réponse adressée à la contrôleure générale, Gérald Darmanin affirme qu’aucune décision de justice, plainte pénale ou recours n’a, à ce jour, permis d’établir une atteinte avérée aux droits fondamentaux des personnes détenues dans cet établissement. Le garde des Sceaux assure que le fonctionnement du quartier respecte les exigences légales, sécuritaires et éthiques.

Cette polémique intervient alors qu’une enquête judiciaire est en cours après la plainte de six détenus accusant plusieurs membres du personnel de violences et d’humiliations. Une mission d’inspection de l’administration pénitentiaire est par ailleurs annoncée dans les prochains mois afin d’évaluer le fonctionnement de ce quartier de haute sécurité.