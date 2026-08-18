À la une
POLITIQUE

Piratage du fisc : le ministre David Amiel présente ses « excuses » aux 700 000 usagers touchés

Par

2 minutes de lecture

Piratage du fisc : le ministre David Amiel présente ses « excuses » aux 700 000 usagers touchés
Piratage du fisc : le ministre David Amiel présente ses « excuses » aux 700 000 usagers touchés

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, a présenté mardi 18 août ses « excuses » aux quelque 700 000 particuliers et entreprises concernés par le piratage de données de la Direction générale des finances publiques. Il promet davantage de transparence et un renforcement de la cybersécurité de l’administration.

« Ce sont des faits graves », a reconnu David Amiel lors d’un point presse organisé à Bercy. Le ministre a assuré comprendre la colère des usagers touchés par cette cyberattaque, revendiquée le 12 août, et a insisté sur la nécessité de ne pas banaliser les fuites de données sensibles. « Ce qui est arrivé est insupportable pour les Français », a-t-il déclaré, en mettant en avant trois principes pour la réponse gouvernementale : « transparence, considération et fermeté ».

Une troisième fuite confirmée

David Amiel a également reconnu que les systèmes informatiques de l’État présentaient des « faiblesses » et annoncé plusieurs mesures, notamment l’accélération de la double authentification pour les agents et le renforcement de leur formation à la cybersécurité. Selon l’Anssi, les auteurs de l’attaque auraient utilisé des comptes compromis pour contourner les dispositifs de sécurité et appartiendraient à une mouvance cybercriminelle plutôt francophone.

La directrice générale de la DGFiP, Amélie Verdier, a par ailleurs confirmé l’existence d’une troisième fuite concernant des données liées aux successions vacantes, tout en assurant qu’elle était d’une ampleur beaucoup plus limitée. La DGFiP avait déjà fait état de deux intrusions survenues fin juin et fin juillet, avec au moins 678 000 particuliers et professionnels concernés ainsi qu’environ 200 000 comptes présents dans des fichiers cadastraux. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, notamment pour « extraction frauduleuse de données » et « association de malfaiteurs ».

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une