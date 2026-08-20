Piratage du fisc : Sébastien Lecornu veut créer une unité cyber d’intervention rapide

Sébastien Lecornu annonce la création d'une unité cyber d'intervention rapide pour protéger les systèmes informatiques de l'État, suite à un vol de données touchant l'administration fiscale. Cette équipe, composée de spécialistes, interviendra lors des cyberattaques et proposera des analyses pour améliorer la sécurité des administrations.

Sébastien Lecornu a demandé la création d’une nouvelle unité chargée de protéger les systèmes informatiques de l’État contre les cyberattaques majeures. Cette décision intervient après le vol de données ayant récemment frappé l’administration fiscale et exposé les informations de centaines de milliers de contribuables. Le Premier ministre estime que trop peu de ministères disposent actuellement d’un niveau de sécurité adapté à l’intensification des menaces numériques.

Cette « équipe de contact » doit être composée de spécialistes de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. Elle interviendra en première ligne lorsqu’une atteinte grave ou une violation d’accès sensible sera suspectée au sein d’une administration. Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale doit présenter rapidement l’organisation de cette unité, ses règles d’engagement, ses moyens et le nom de son futur responsable.

Une intervention avant, pendant et après les attaques

La nouvelle équipe devra être mobilisée dès l’apparition des premiers signaux laissant craindre une crise informatique. Elle accompagnera les ministères pendant l’attaque, puis participera à la sécurisation et au rétablissement des systèmes concernés. Une analyse systématique sera ensuite remise à Matignon afin d’identifier les failles et d’éviter leur répétition dans d’autres administrations.

Le Premier ministre décrit une menace massive, organisée et hybride, mêlant États étrangers, réseaux criminels et pirates informatiques isolés. Il considère que la cybersécurité ne dépend pas uniquement des moyens financiers, mais également du respect quotidien de règles élémentaires de protection. La formation des agents, la sécurisation des accès et l’adoption de bonnes pratiques numériques devront donc accompagner le renforcement des capacités techniques de l’État.