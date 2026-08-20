Sainte-Maxime : un obus de la Seconde Guerre mondiale neutralisé près d’une plage

Le 20 août, une opération de déminage est lancée à Sainte-Maxime pour neutraliser un obus de la Seconde Guerre mondiale découvert près de la plage de la Nartelle. Un périmètre de sécurité de 800 mètres est établi, entraînant la fermeture des routes et des restrictions d'accès au littoral. La levée des mesures se fera une fois la zone sécurisée.

Une importante opération de déminage est organisée jeudi 20 août au large de la plage de la Nartelle, à Sainte-Maxime, dans le Var. Elle intervient après la découverte en mer d’un obus datant de la Seconde Guerre mondiale, situé à proximité du rivage. Des spécialistes doivent sécuriser puis neutraliser l’engin dans la matinée.

Un périmètre de protection de 800 mètres a été établi autour de la zone concernée. Entre 6 heures et 9 heures, les riverains et les professionnels doivent rester à l’intérieur des bâtiments. Les consignes prévoient de fermer les volets tout en laissant les fenêtres ouvertes afin de limiter les risques de bris de verre en cas de détonation.

La circulation interrompue près de la Nartelle

Les routes situées à proximité de la plage sont fermées pendant toute la durée de l’intervention. L’accès au littoral et la navigation dans le secteur sont également susceptibles d’être temporairement restreints. Les arrêtés nécessaires ont été pris afin de permettre aux démineurs d’opérer sans exposer la population.

La municipalité reconnaît les contraintes provoquées par cette opération en pleine période de forte fréquentation touristique. Elle affirme toutefois que ces mesures sont indispensables pour empêcher une explosion incontrôlée de l’obus près du rivage. La levée du confinement et la réouverture des accès interviendront après la sécurisation complète de la zone.