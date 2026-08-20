SOCIÉTÉ Faits divers

Sainte-Maxime : un obus de la Seconde Guerre mondiale neutralisé près d’une plage

Par

1 minute de lecture

Sainte-Maxime : un obus de la Seconde Guerre mondiale neutralisé près d’une plage
Sainte-Maxime : un obus de la Seconde Guerre mondiale neutralisé près d’une plage

Une importante opération de déminage est organisée jeudi 20 août au large de la plage de la Nartelle, à Sainte-Maxime, dans le Var. Elle intervient après la découverte en mer d’un obus datant de la Seconde Guerre mondiale, situé à proximité du rivage. Des spécialistes doivent sécuriser puis neutraliser l’engin dans la matinée.

Un périmètre de protection de 800 mètres a été établi autour de la zone concernée. Entre 6 heures et 9 heures, les riverains et les professionnels doivent rester à l’intérieur des bâtiments. Les consignes prévoient de fermer les volets tout en laissant les fenêtres ouvertes afin de limiter les risques de bris de verre en cas de détonation.

La circulation interrompue près de la Nartelle

Les routes situées à proximité de la plage sont fermées pendant toute la durée de l’intervention. L’accès au littoral et la navigation dans le secteur sont également susceptibles d’être temporairement restreints. Les arrêtés nécessaires ont été pris afin de permettre aux démineurs d’opérer sans exposer la population.

La municipalité reconnaît les contraintes provoquées par cette opération en pleine période de forte fréquentation touristique. Elle affirme toutefois que ces mesures sont indispensables pour empêcher une explosion incontrôlée de l’obus près du rivage. La levée du confinement et la réouverture des accès interviendront après la sécurisation complète de la zone.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une