7-octobre, trois ans après : comment l’antisémitisme a changé d’échelle en Europe

Trois ans après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023, l’antisémitisme en Europe, particulièrement en France, atteint des niveaux alarmants. Les actes antisémites, ayant triplé par rapport à 2022, deviennent une réalité quotidienne pour les communautés juives, tandis que des manifestations de haine renforcent la peur et modifient les comportements au sein de la population.

Trois ans après l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël, le traumatisme dépasse largement les frontières du Proche-Orient. En France comme dans plusieurs pays européens, les actes antisémites restent à des niveaux sans précédent par rapport à la période antérieure. Les statistiques disponibles montrent surtout que la flambée observée à l’automne 2023 n’a pas été une poussée passagère : elle a installé un nouveau palier de violence et d’hostilité auquel les communautés juives restent confrontées.

Le 7 octobre 2023, le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens lançaient une attaque de grande ampleur contre le sud d’Israël. Environ 1 200 personnes, en majorité des civils, ont été tuées et 251 personnes enlevées et emmenées dans la bande de Gaza. Parmi les victimes figuraient 42 Français. Le 7 octobre reste la journée la plus meurtrière de l’histoire d’Israël. La guerre qui a suivi a, elle aussi, provoqué un bilan humain considérable à Gaza, profondément bouleversé le Proche-Orient et suscité à travers le monde des mobilisations politiques d’une intensité exceptionnelle.

Mais l’un des effets les plus immédiats du 7 octobre s’est également produit à plusieurs milliers de kilomètres d’Israël. En France, les statistiques de l’antisémitisme ont changé d’échelle quasiment du jour au lendemain. En 2022, le ministère de l’Intérieur et le Service de protection de la communauté juive (SPCJ) avaient recensé 436 actes antisémites. En 2023, leur nombre a atteint 1 676, soit une augmentation de 284 % en un an. Entre le 7 octobre et le 7 novembre 2023 seulement, quelque 1 100 actes avaient déjà été recensés. Le SPCJ relève même que le nombre d’actes enregistrés durant les trois mois qui ont suivi l’attaque équivalait à celui des trois années précédentes cumulées.

En France, le retour à la situation d’avant le 7 octobre 2023 n’a jamais eu lieu

Le phénomène aurait pu être interprété comme une flambée directement liée au choc de l’automne 2023. Les deux années suivantes montrent qu’il n’en est rien. En 2024, 1 570 actes antisémites ont encore été enregistrés en France. Puis 1 320 en 2025. Une baisse de 16 % sur un an, certes, mais qui laisse le nombre d’actes à un niveau trois fois supérieur à celui de 2022. Le ministère de l’Intérieur souligne lui-même que, sur les vingt-cinq dernières années, les niveaux constatés en 2023, 2024 et 2025 sont sans équivalent.

La nature des faits inquiète autant que leur nombre. En 2025, 67,4 % des actes antisémites recensés visaient directement des personnes. Le SPCJ comptabilise 126 violences physiques, contre 106 l’année précédente. Les faits ne se concentrent plus uniquement autour de quelques sites sensibles : ils ont été signalés dans 431 communes et 88 départements sur 101. Domiciles, lieux de travail, transports, commerces, rue, réseaux sociaux ou établissements scolaires sont concernés.

Les événements les plus graves ont, depuis trois ans, régulièrement rappelé que les statistiques recouvrent des réalités très concrètes. L’année 2024 avait notamment été marquée par l’incendie de la synagogue de Rouen, l’attentat contre celle de La Grande-Motte ou encore le viol d’une adolescente de 12 ans à Courbevoie, dont le caractère antisémite avait été retenu par les enquêteurs. En 2025, plusieurs agressions physiques contre des rabbins ont à nouveau été enregistrées.

Un autre chiffre mesure l’ampleur du phénomène : en 2025, les actes antisémites ont représenté 53 % de l’ensemble des actes antireligieux recensés en France, alors que les Juifs constituent moins de 1 % de la population. Cette disproportion n’efface évidemment pas les autres formes de haine religieuse (les actes antimusulmans ont eux aussi fortement augmenté en 2025) mais elle souligne le degré particulier d’exposition de la communauté juive.

Une peur qui modifie la vie quotidienne

Au-delà des plaintes déposées et des dossiers enregistrés par les autorités, les enquêtes d’opinion permettent d’observer une autre conséquence du 7 octobre : la modification des comportements quotidiens.

Une enquête Ifop réalisée pour l’American Jewish Committee et la Fondation pour l’innovation politique en 2024 révélait ainsi que 25 % des Français de confession juive interrogés déclaraient avoir subi un acte antisémite depuis le 7 octobre, et 12 % plusieurs fois. Parmi les moins de 25 ans, cette proportion atteignait 37 %.

Plus révélateur encore, 86 % déclaraient craindre davantage d’être victimes d’un acte antisémite depuis l’attaque. Parmi ceux qui portaient des signes religieux distinctifs, 44 % expliquaient avoir cessé de les porter dans l’espace public. Une personne interrogée sur cinq disait avoir retiré la mezouza placée à l’entrée de son domicile et 16 % affirmaient avoir modifié leur nom sur des applications de livraison afin que leur patronyme ne permette pas d’identifier leur judéité.

Ces résultats reposent sur les déclarations des personnes interrogées et ne se confondent donc pas avec les statistiques policières. Ils mettent toutefois en lumière l’importante sous-déclaration des faits. Dans cette même enquête, seuls 14 % des répondants ayant déjà subi un acte antisémite indiquaient avoir déposé plainte.

L’école constitue elle aussi un point de vigilance particulier. Dès les semaines suivant le 7 octobre 2023, le SPCJ avait observé une hausse spectaculaire des faits signalés dans le milieu scolaire. Le Sénat a depuis consacré des travaux spécifiques à l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, tandis que la CNCDH continue d’alerter sur la progression des manifestations racistes et antisémites dans les établissements scolaires.

Allemagne, Royaume-Uni : le même changement d’échelle

La France est loin d’être un cas isolé. Les méthodes de recensement étant différentes d’un État à l’autre, les chiffres européens ne peuvent pas être comparés comme s’il s’agissait d’un classement. Leur évolution révèle néanmoins une tendance commune.

En Allemagne, le réseau spécialisé RIAS a recensé 8 725 incidents antisémites en 2025, soit près de 24 par jour. En 2022, avant le 7 octobre 2023, il en comptabilisait 2 610. Le nombre de faits enregistrés a donc plus que triplé en trois ans. L’année 2025 se situe quasiment au même niveau que 2024, confirmant là encore l’absence de retour à la normale.

Au Royaume-Uni, le Community Security Trust a enregistré 3 700 incidents antisémites en 2025. En 2022, ils étaient 1 662. Le CST calcule qu’en 2025 la moyenne a atteint 308 incidents par mois, exactement deux fois plus que la moyenne mensuelle observée durant l’année précédant le 7 octobre. Plus de la moitié des incidents recensés en 2025 comportaient une référence à Israël, à Gaza, au Hamas ou au conflit, associée à un ciblage ou à un contenu antisémite.

Cette dernière distinction est essentielle. Critiquer le gouvernement israélien, ses décisions ou la conduite de la guerre n’est pas en soi de l’antisémitisme. Les organismes chargés du recensement ne comptabilisent d’ailleurs pas une manifestation ou un discours hostile à Israël comme antisémite par nature. La frontière est franchie lorsqu’un Juif est pris à partie en raison de sa religion ou de son origine, lorsqu’il est tenu collectivement responsable des actes de l’État d’Israël, ou lorsque le discours reprend des stéréotypes, menaces ou représentations antijuives.

L’Eurobaromètre publié en janvier 2026 confirme néanmoins le poids pris par le conflit moyen-oriental dans les perceptions européennes. 69 % des citoyens de l’Union européenne considèrent désormais que les conflits au Moyen-Orient influencent la manière dont les Juifs sont perçus dans leur pays, soit quinze points de plus qu’en 2018. Par ailleurs, 55 % des Européens considèrent l’antisémitisme comme un problème dans leur pays et 47 % pensent qu’il a augmenté au cours des cinq dernières années.

Trois ans après, un nouveau palier

Le 7 octobre 2023 n’a donc pas créé l’antisémitisme européen. Bien avant l’attaque du Hamas, les agressions, les préjugés antijuifs, le négationnisme et les théories du complot étaient documentés dans de nombreux pays. Mais le 7 octobre apparaît, à la lecture des données disponibles, comme un accélérateur exceptionnel.

En France, le passage de 436 actes en 2022 à 1 676 en 2023 pouvait encore apparaître comme la conséquence immédiate d’un événement traumatique et d’une guerre déclenchant les passions. Trois ans plus tard, avec 1 570 actes en 2024 puis 1 320 en 2025, cette explication ne suffit plus. Le pic est retombé, mais pas le phénomène.

Trois ans après le 7-Octobre, les chiffres montrent surtout que la flambée antisémite de 2023 n’a pas été un simple épisode. En France comme ailleurs en Europe, les actes restent nettement plus nombreux qu’avant l’attaque du Hamas. Le pic est passé, mais le niveau, lui, reste durablement élevé.