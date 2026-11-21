Trois policiers sont condamnés à cinq ans de prison, dont des peines fermes, pour l’agression raciste de Michel Zecler, interpellé en 2020. La cour a reconnu la circonstance aggravante du racisme, malgré une demande de peines plus lourdes. Les accusés ont la possibilité de faire appel du verdict.

Six ans après le passage à tabac de Michel Zecler, la cour criminelle départementale de Paris a rendu son verdict vendredi 20 novembre. Les trois policiers poursuivis ont été condamnés à cinq ans de prison chacun, assortis de sursis partiels, pour des faits comprenant des violences volontaires en réunion et des faux en écriture publique. La cour a également retenu la circonstance aggravante de racisme et prononcé une interdiction définitive d’exercer le métier de policier.

Aurélien Lapersonne, qui avait engagé l’interpellation et rédigé le procès-verbal mensonger, a été condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis, soit deux ans ferme. Philippe Tondeux, le brigadier qui dirigeait la patrouille, a reçu une peine de cinq ans, dont trois ans et demi avec sursis, soit dix-huit mois ferme. Pierre Plantier a été condamné à cinq ans, dont quatre avec sursis, soit un an ferme.

Pour les deux premiers, la cour a ordonné un mandat de dépôt à effet différé. Pierre Plantier exécutera sa peine ferme à domicile sous surveillance électronique. Le procès, ouvert le 9 novembre, s’est achevé après deux semaines d’audience et un long délibéré.

La parole de Michel Zecler au cœur de la reconnaissance du racisme

La dimension raciste des violences constituait l’un des principaux enjeux du procès. Écartée à l’issue de l’instruction faute de preuves suffisantes, cette circonstance aggravante a finalement été retenue. La cour s’est notamment appuyée sur la constance des déclarations du producteur, qui avait signalé les insultes racistes dès son interpellation, puis au commissariat, pendant son transport à l’hôpital et auprès de ses proches. Les policiers ont toujours contesté ces propos.

Les peines prononcées restent inférieures aux réquisitions. L’avocate générale avait demandé six ans ferme contre Aurélien Lapersonne, cinq contre Philippe Tondeux et quatre contre Pierre Plantier. Pour expliquer sa décision, la cour a notamment pris en compte la reconnaissance des faits, l’insertion sociale des accusés et leur absence d’antécédents.

Le 21 novembre 2020, Michel Zecler avait été frappé dans l’entrée de son studio de musique parisien. Les policiers l’avaient ensuite accusé de violences et de rébellion dans leur procès-verbal. Les images de vidéosurveillance, révélées par Loopsider, avaient contredit leur récit et donné à l’affaire un retentissement national. À l’audience, les trois hommes ont présenté leurs excuses au producteur. Ils disposent d’un délai de dix jours pour faire appel du verdict.