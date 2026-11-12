Trappes : le député LFI David Guiraud, cible potentielle du terroriste, se constitue partie civile après la découverte de son nom chez le tueur

David Guiraud, député LFI et maire de Roubaix, se constitue partie civile après avoir découvert son nom dans un document trouvé chez le terroriste Kévin Tessier. Ce dernier, responsable d'une attaque raciste ayant fait un mort et sept blessés, avait désigné Guiraud comme « ennemi de la France ». L'enquête se poursuit.

David Guiraud a décidé de se constituer partie civile dans l’enquête sur l’attentat terroriste raciste de Trappes et de La Verrière, qui a fait un mort et sept blessés le 23 octobre. Son avocat, Vincent Brengarth, a annoncé cette décision dans un communiqué publié ce jeudi. Le député La France insoumise, également maire de Roubaix, figurait sur un document retrouvé au domicile du terroriste présumé, Kévin Tessier, aux côtés de trois autres personnalités publiques. Il affirme n’avoir jamais été informé directement de cette découverte par les autorités.

David Guiraud figurait sur une liste de personnalités qualifiées d’« ennemis de la France »

Lors d’une perquisition au domicile de Kévin Tessier, les enquêteurs ont découvert un document comportant les noms et les numéros de téléphone portable de quatre personnalités publiques, dont David Guiraud. Les trois autres personnes mentionnées étaient les députés Sandrine Rousseau et Aymeric Caron, ainsi que la militante antiraciste Assa Traoré.

Selon les éléments rendus publics de l’enquête, le suspect avait désigné ces personnalités comme des « gauchistes » et des « ennemis de la France ». Interrogé sur l’utilisation qu’il envisageait de faire de leurs coordonnées, il avait déclaré que cette liste « pouvait servir un jour ».

Cette découverte a soulevé des interrogations sur les intentions de Kévin Tessier à l’égard de ces personnalités. À ce stade, les investigations n’ont toutefois pas établi l’existence d’un projet d’attentat spécifiquement dirigé contre elles.

« Aucune autorité ne l’en a informé directement »

Dans son communiqué, Vincent Brengarth explique que David Guiraud a découvert l’existence de ce document dans la presse, sans avoir été prévenu par les enquêteurs ou par les autorités judiciaires.

« M. David GUIRAUD a appris cette information par la presse. À ce jour, aucune autorité ne l’en a informé directement », précise l’avocat au barreau de Paris.

David Guiraud a donc décidé de se constituer partie civile dans le cadre de l’information judiciaire ouverte après l’attentat, du chef d’association de malfaiteurs terroriste.

Cette démarche doit notamment lui permettre, si sa constitution est jugée recevable, d’accéder aux éléments du dossier dans les conditions prévues par la procédure pénale et de solliciter des investigations complémentaires.

« Il est indispensable que Monsieur David GUIRAUD puisse comprendre la nature exacte de ce document, les circonstances dans lesquelles il a été établi, l’usage que son auteur entendait en faire et l’existence éventuelle d’autres éléments le visant », explique Vincent Brengarth.

« L’opacité n’est pas une option »

L’avocat justifie également cette décision par le contexte des menaces visant les responsables politiques et les personnalités engagées contre le racisme.

« Dans le contexte particulier que nous traversons, marqué par la multiplication des menaces visant des responsables publics engagés contre le racisme, l’opacité n’est pas une option », affirme-t-il.

Il ajoute : « La constitution de partie civile est le moyen de mettre fin à l’ignorance dans laquelle il a été tenu. »

La démarche judiciaire de David Guiraud vise ainsi à obtenir des explications sur la présence de ses coordonnées dans les affaires du suspect et à déterminer si d’autres éléments le concernant ont été découverts.

Un mort, sept blessés et des victimes ciblées en raison de leur origine

Le 23 octobre, Kévin Tessier avait commis une attaque armée dans les communes de Trappes et de La Verrière, dans les Yvelines. Pengo Bossio Wangi, 26 ans, avait été tué et sept autres personnes blessées, dont une enfant de 11 ans.

Le suspect a reconnu avoir délibérément visé des personnes en raison de leur origine ou de leur religion, réelle ou supposée.

Au cours de ses auditions, Kévin Tessier a livré un témoignage particulièrement détaillé sur le déroulement de son attaque, décrivant notamment la manière dont il avait tiré sur ses victimes et tenté de provoquer une explosion à son domicile.

Les enquêteurs ont également découvert des éléments témoignant de son adhésion à une idéologie raciste et de la préparation de son passage à l’acte.

Kévin Tessier a été mis en examen pour assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance aggravante liée à l’appartenance vraie ou supposée des victimes à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée.

Il est également poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste. L’information judiciaire doit notamment permettre de préciser les préparatifs de l’attaque, les motivations du suspect et l’éventuelle existence d’autres projets violents.

David Guiraud rend hommage aux victimes de l’attentat

Dans la dernière partie du communiqué, Vincent Brengarth souligne que David Guiraud souhaite d’abord exprimer sa solidarité avec les victimes de l’attentat et leurs proches.

« M. David GUIRAUD tient avant tout à adresser ses pensées aux victimes de cet attentat raciste, qui ont subi dans leur chair la violence de cette idéologie », écrit son avocat.

L’élu adresse particulièrement ses pensées à Pengo Bossio Wangi et à sa famille, ainsi qu’aux personnes blessées, à leurs proches et aux habitants de Trappes et de La Verrière.

Son avocat établit également un parallèle avec Roubaix, dont les habitants ont, selon lui, connu le même traitement médiatique et politique que ceux de Trappes.

Le communiqué se termine par un rappel de la détermination de David Guiraud à poursuivre son engagement politique malgré les menaces dont il pourrait faire l’objet : « Comme il l’a rappelé, les menaces personnelles ne l’empêcheront pas de continuer à combattre le racisme. »