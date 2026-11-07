Deux suspects, arrêtés après un spectaculaire cambriolage au Plaza Athénée, sont jugés le 13 janvier 2027. Le vol, survenu le 9 septembre, a concerné des objets d'une valeur approchant un million d'euros. L'enquête révèle des indices sur une préparation préalable, mais les deux accusés contestent leur implication.

Deux hommes soupçonnés d’avoir participé au cambriolage d’une chambre du prestigieux hôtel Plaza Athénée, situé avenue Montaigne dans le VIIIe arrondissement de Paris, seront jugés le 13 janvier 2027. Initialement prévue vendredi 6 novembre dans le cadre d’une comparution immédiate, leur audience a finalement été renvoyée. Les deux suspects, âgés d’une trentaine d’années, avaient été interpellés quelques jours auparavant à l’issue d’une enquête menée par la Brigade de répression du banditisme (BRB). Ils sont soupçonnés d’avoir participé à un vol spectaculaire commis début septembre dans l’un des établissements les plus luxueux de la capitale. Le préjudice déclaré par la victime approcherait le million d’euros, notamment en raison de la disparition d’une montre de grande valeur.

Les faits remontent à la nuit du 9 septembre 2026. Deux cambrioleurs seraient parvenus à pénétrer dans l’établissement en escaladant sa façade avant d’accéder à une chambre située au septième étage par une fenêtre ouverte. À l’intérieur se trouvait Oumar Gambi, un homme d’affaires malien connu sous le surnom d’« OG », notamment pour son train de vie luxueux affiché sur les réseaux sociaux. Les intrus auraient dérobé plusieurs objets de valeur avant de prendre la fuite par les toits. Parmi les biens signalés comme volés figure une montre Richard Mille estimée à 636 000 euros, ainsi que des bijoux. L’importance du butin et les circonstances de l’intrusion avaient conduit les enquêteurs à examiner la possibilité d’une opération préparée à l’avance, sans que cette hypothèse puisse être considérée comme établie.

Une enquête fondée sur la vidéosurveillance et les données téléphoniques

Les investigations de la Brigade de répression du banditisme ont permis d’identifier deux suspects grâce à l’exploitation des images de vidéosurveillance et à l’analyse de données téléphoniques. Les enquêteurs ont cherché à reconstituer les déplacements des personnes susceptibles d’avoir participé au cambriolage, ainsi que les circonstances de leur arrivée dans l’hôtel. Les deux hommes interpellés, déjà connus des services de police selon les informations publiées par la presse, ont contesté les faits pendant leur garde à vue. Leur présentation devant la justice devait initialement permettre un jugement rapide, mais le renvoi de l’audience au mois de janvier laisse désormais davantage de temps à la préparation du dossier et aux arguments de la défense. Les prévenus bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à une éventuelle condamnation définitive.

Cette affaire attire particulièrement l’attention en raison de la réputation du Plaza Athénée, établissement emblématique de l’hôtellerie de luxe parisienne, fréquenté par une clientèle internationale fortunée. Le mode opératoire décrit par les enquêteurs soulève des interrogations sur la sécurisation des chambres et la protection des effets personnels de grande valeur. Il ne permet toutefois pas, à lui seul, de conclure à une défaillance de l’établissement ou à une complicité interne. Le procès prévu le 13 janvier devra notamment examiner les éléments matériels réunis pendant l’enquête, les circonstances exactes de l’intrusion et l’éventuelle implication des deux hommes poursuivis. Pour la victime, l’enjeu reste également de déterminer le devenir des objets dérobés, dont la valeur déclarée place ce cambriolage parmi les affaires de vols de luxe particulièrement importantes survenues récemment dans la capitale.