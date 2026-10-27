Un homme résidant à Sainte-Luce, en Martinique, a été condamné lundi 26 octobre 2026 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour avoir publié sur Facebook des messages faisant l’apologie de l’attentat commis trois jours plus tôt dans les Yvelines. Patrick M., installé sur l’île depuis quatorze ans, a écopé de douze mois d’emprisonnement, dont quatre avec sursis probatoire, soit huit mois de prison ferme. La justice lui a également interdit de séjourner en Martinique pendant trois ans. Cette condamnation intervient après une vive mobilisation de responsables politiques, d’associations et d’habitants, profondément choqués par des publications semblant se réjouir d’une attaque meurtrière visant notamment des personnes d’origine africaine.

L’affaire trouve son origine dans l’attentat perpétré vendredi 23 octobre à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines. Un homme de 39 ans, identifié comme Kévin T., est soupçonné d’avoir ouvert le feu sur plusieurs passants, tuant un jeune homme et blessant plusieurs autres personnes, dont une enfant. Alors que l’enquête antiterroriste se poursuivait, Patrick M. avait publié sur Facebook des commentaires saluant apparemment les violences. Il avait notamment écrit qu’il faudrait davantage de personnes comme l’auteur présumé de l’attaque et évoqué le début d’un « grand nettoyage ». Ces propos ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux martiniquais, provoquant de nombreuses réactions indignées. Le maire de Sainte-Luce, Nicaise Monrose, a saisi la justice, tandis que la fédération locale des Républicains annonçait une plainte. Le député Marcellin Nadeau a également alerté le procureur. Interpellé et placé en garde à vue dimanche 25 octobre, le résident de Sainte-Luce a été présenté dès le lendemain devant le tribunal dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate.

Une condamnation rapide et plusieurs sanctions complémentaires

À l’audience, le prévenu a tenté de relativiser la portée de ses publications. Selon les comptes rendus du procès, il a affirmé ne pas avoir compris, au moment de ses commentaires, que Kévin T. était soupçonné d’un acte terroriste. Il a expliqué avoir pensé à des violences commises par des casseurs et des pilleurs, tout en évoquant son inquiétude face à une éventuelle dégradation de la sécurité en Martinique. Une défense qui n’a pas convaincu le tribunal. Outre les douze mois de prison, dont huit ferme, les juges ont prononcé un suivi sociojudiciaire de trois ans, assorti d’une peine de deux ans d’emprisonnement susceptible d’être mise à exécution en cas de non-respect des obligations imposées. Ses comptes en ligne doivent également être suspendus pendant six mois. Le tribunal a par ailleurs accordé des dommages et intérêts à plusieurs parties civiles, dont le Comité national des réparations, l’association Assoka et le Mouvement international pour les réparations. L’interdiction de séjourner en Martinique pendant trois ans constitue une autre sanction importante : elle ne doit pas être confondue avec une interdiction du territoire français, qui possède une portée juridique différente.

Cette décision illustre la manière dont la justice française peut sanctionner les propos faisant publiquement l’apologie d’actes terroristes, y compris lorsqu’ils sont diffusés sur les réseaux sociaux. L’article 421-2-5 du Code pénal prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour l’apologie publique du terrorisme. Lorsque les faits sont commis sur internet, les peines maximales atteignent sept ans de prison et 100 000 euros d’amende. La liberté d’expression protège les opinions, y compris lorsqu’elles sont controversées ou choquantes, mais elle ne couvre pas nécessairement la présentation favorable d’actes terroristes. Dans cette affaire, le tribunal a retenu la portée des messages publiés au lendemain d’une attaque meurtrière ayant provoqué une profonde émotion nationale. En Martinique, les réactions ont également mis en lumière la sensibilité particulière des questions raciales et du vivre-ensemble. Au-delà de la sanction individuelle, ce procès rappelle que les publications sur les réseaux sociaux peuvent engager la responsabilité pénale de leurs auteurs et que la glorification de violences terroristes ne relève pas d’une simple provocation sans conséquence judiciaire.