Une semaine après les violences et les pillages qui avaient frappé la capitale, la préfecture de police de Paris se félicite du déroulement de la mobilisation du samedi 24 octobre 2026. Invitée ce dimanche sur France Inter, sa porte-parole Hélène Denéchère a assuré que « les enseignements du 17 octobre ont été tirés », mettant en avant un dispositif de sécurité profondément réorganisé. Entre 110 000 manifestants selon les autorités et 250 000 selon la CGT ont défilé dans les rues parisiennes. Malgré la présence d’environ 500 individus violents en fin de cortège, les dégradations ont été nettement moins importantes que lors de la précédente mobilisation. Au total, 142 personnes ont été interpellées dans la capitale et plus d’une centaine placées en garde à vue. Un bilan que les autorités présentent comme le résultat d’une meilleure anticipation des risques, même si plusieurs incidents ont encore nécessité l’intervention des forces de l’ordre.

Le contraste avec le samedi 17 octobre est particulièrement marqué. Une semaine plus tôt, la manifestation contre la vie chère avait été suivie de scènes de violences dans plusieurs quartiers parisiens, avec des vitrines brisées, des commerces pillés et de nombreux affrontements entre groupes radicaux et forces de l’ordre. Selon les chiffres communiqués par la mairie de Paris, 450 commerces avaient été dégradés durant le week-end, dont 228 pillés. La préfecture avait également recensé 855 interpellations et 557 gardes à vue dans la capitale. Face à l’ampleur de ces événements, les autorités avaient été critiquées pour leur difficulté à anticiper les déplacements de groupes particulièrement mobiles, capables de quitter les cortèges pour s’attaquer aux magasins et aux bâtiments situés dans les rues voisines. Hélène Denéchère a reconnu que le nombre d’individus venus commettre des violences et leur détermination avaient été sous-estimés lors de cette première journée. Pour le 24 octobre, le ministère de l’Intérieur a donc demandé une révision du dispositif de maintien de l’ordre, avec des contrôles renforcés sur les axes d’accès à la capitale, une surveillance accrue des déplacements et une plus grande mobilité des unités de police. Le parcours parisien a également été modifié, les autorités imposant un itinéraire entre la porte d’Italie et la porte de Vincennes, considéré comme plus facile à sécuriser. Cette décision avait suscité des contestations de la part des organisateurs, mais le tribunal administratif avait finalement confirmé le tracé retenu.

Un bilan sécuritaire nettement meilleur, mais des violences toujours présentes

Samedi, les forces de l’ordre ont ainsi déployé un dispositif renforcé pour accompagner le cortège et empêcher les débordements. Au niveau national, environ 70 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés, soit une augmentation de 20 % par rapport à la semaine précédente. Les autorités ont notamment privilégié des unités capables d’intervenir rapidement lorsqu’un groupe tentait de s’en prendre à un commerce ou de provoquer des affrontements. Cette stratégie a permis de limiter les dégâts matériels dans la capitale. Selon la préfecture de police, deux commerces ont été touchés : l’un a subi des dégradations accompagnées de vols, tandis que l’intervention des policiers a empêché des individus de pénétrer dans une concession automobile. Des heurts ont néanmoins éclaté en fin de journée, notamment cours de Vincennes, où plusieurs centaines de personnes ont cherché à affronter les forces de sécurité. La préfecture a annoncé 142 interpellations, contre 855 une semaine auparavant, ce qui représente une diminution de plus de 80 %. La mobilisation a également été moins importante à l’échelle nationale. Le ministère de l’Intérieur a recensé 410 000 manifestants répartis dans 289 actions, contre 550 000 participants et 441 rassemblements le samedi précédent. Les organisations syndicales ont toutefois communiqué des estimations plus élevées, la CGT revendiquant notamment 800 000 participants dans toute la France. Pour les responsables policiers, la réduction des violences résulte avant tout de la préparation du dispositif, mais la baisse de la fréquentation et les différences entre les parcours rendent également les comparaisons délicates.

La satisfaction affichée par la préfecture ne signifie pas pour autant la disparition des tensions sociales et des risques de débordements. Les manifestations du 24 octobre témoignent de la persistance d’un important mécontentement autour du pouvoir d’achat, des salaires et des conditions de vie, dans un contexte politique déjà marqué par de fortes divisions. Le maintien de l’ordre demeure donc un enjeu central pour le gouvernement, qui doit à la fois garantir la liberté de manifester et protéger les habitants, les commerces et les forces de sécurité. Le bilan national montre d’ailleurs que des violences ont continué de se produire dans plusieurs villes, malgré les mesures de prévention. Selon le ministère de l’Intérieur, 1 314 personnes ont été interpellées dans tout le pays, 53 membres des forces de l’ordre ont été blessés et 24 commerces ont été pillés. Ces chiffres restent importants, même s’ils sont nettement inférieurs à ceux de la semaine précédente. Pour Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, cette évolution confirme l’intérêt d’un dispositif fondé sur l’anticipation et l’intervention rapide plutôt que sur la seule présence statique des forces de l’ordre. Mais cette stratégie devra également faire l’objet d’une évaluation concernant sa proportionnalité et ses conséquences sur l’exercice du droit de manifestation. Les prochaines mobilisations permettront de déterminer si les méthodes retenues samedi peuvent être durablement reproduites, sans multiplier les restrictions à la circulation ou les contrôles préventifs. Après les scènes de chaos du 17 octobre, la journée du 24 apparaît comme une amélioration importante sur le plan sécuritaire. Elle rappelle néanmoins que la prévention des violences et le respect des libertés publiques doivent rester deux objectifs indissociables de l’action des autorités.