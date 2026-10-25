L’Iran affiche sa détermination face aux nouvelles menaces militaires des États-Unis et d’Israël. Ce dimanche 25 octobre 2026, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a assuré qu’une éventuelle reprise de la guerre ne modifierait en rien la politique de Téhéran. Une déclaration particulièrement ferme, prononcée alors que le président américain Donald Trump a récemment évoqué la possibilité de lancer de nouvelles frappes contre la République islamique. Malgré le cessez-le-feu conclu le 8 avril, les tensions persistent autour du détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les approvisionnements énergétiques mondiaux. L’Iran réclame toujours l’application d’un accord négocié avec Washington en juin, notamment sur la levée des sanctions économiques et le déblocage de ses avoirs gelés. Une impasse diplomatique qui fait craindre une nouvelle escalade militaire dans une région déjà profondément déstabilisée par les affrontements des derniers mois.

Le chef de la diplomatie iranienne a choisi une intervention télévisée à Téhéran pour adresser un message sans ambiguïté à Washington et à Tel-Aviv. Alors que les hypothèses d’une nouvelle offensive militaire se multiplient, Abbas Araghchi a affirmé que son gouvernement ne modifierait pas ses positions sous la pression des bombardements. Le ministre estime que les précédentes opérations militaires américaines et israéliennes n’ont pas permis d’obtenir les changements politiques recherchés. Cette déclaration fait notamment référence à la campagne de frappes lancée le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël contre l’Iran, plusieurs mois après les affrontements de juin 2025. Les opérations militaires avaient provoqué une confrontation régionale majeure avant qu’un cessez-le-feu ne soit conclu le 8 avril. Depuis, les combats les plus intenses ont cessé, mais des incidents armés continuent de perturber la sécurité maritime et les relations diplomatiques. Vendredi 23 octobre, Donald Trump a laissé entendre que les États-Unis pourraient déclencher une nouvelle opération militaire, en faisant référence à la campagne « Epic Fury ». Le président américain n’a toutefois annoncé ni calendrier ni décision définitive concernant une éventuelle intervention. Ces déclarations interviennent alors que les négociations entre Washington et Téhéran sont pratiquement paralysées. Pour le gouvernement iranien, la priorité reste la conclusion d’un règlement durable du conflit, mais pas au prix de concessions qu’il considère comme imposées par la force. Cette position témoigne d’une stratégie diplomatique fondée sur la résistance aux pressions militaires, même si elle contribue également à maintenir un niveau élevé de confrontation avec les puissances occidentales.

Le détroit d’Ormuz au cœur d’un bras de fer qui menace l’économie mondiale

La situation du détroit d’Ormuz constitue l’un des principaux points de blocage entre les deux pays. Situé entre l’Iran et Oman, ce passage maritime représente une infrastructure stratégique pour le commerce international des hydrocarbures. Avant la guerre, environ un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de produits pétroliers transitait par cette zone, reliant les grands producteurs du Golfe persique aux marchés asiatiques et européens. Depuis le déclenchement des hostilités, l’Iran revendique un contrôle renforcé sur la circulation des navires et a mené plusieurs attaques contre des bâtiments tentant de traverser le détroit sans son autorisation. Les États-Unis contestent cette politique et maintiennent en réponse un blocus maritime visant les ports iraniens. Ces mesures ont profondément perturbé les échanges commerciaux et contribué à alimenter les tensions sur les marchés énergétiques. Abbas Araghchi estime désormais que les conditions de navigation et de gestion du détroit ne pourront plus revenir simplement à la situation antérieure au conflit. Cette position traduit la volonté de Téhéran de faire reconnaître son rôle stratégique dans la région et d’obtenir des garanties dans le cadre d’un futur accord. Mais elle se heurte aux intérêts des autres États riverains, des compagnies maritimes et des grandes puissances importatrices d’énergie, qui défendent la liberté de navigation. Toute nouvelle confrontation militaire autour de ce passage pourrait entraîner une hausse des coûts du transport maritime, des assurances et des prix de l’énergie. Les conséquences dépasseraient largement le Moyen-Orient, notamment pour les économies européennes et asiatiques particulièrement dépendantes des importations d’hydrocarbures.

Sur le terrain diplomatique, les possibilités de désescalade restent limitées malgré les accords déjà conclus au cours de l’année. En juin 2026, l’Iran et les États-Unis avaient signé un protocole d’accord destiné à ouvrir la voie à une résolution durable du conflit. Le document prévoyait notamment des engagements concernant les sanctions économiques, les avoirs iraniens gelés et les conditions de stabilisation régionale. Mais les discussions ont progressivement échoué, chaque partie accusant l’autre de ne pas respecter ses obligations. Téhéran demande désormais un retour à ce cadre de négociation et considère que la levée des sanctions constitue une condition essentielle à toute normalisation. Washington maintient de son côté une politique de pression militaire et économique, estimant nécessaire d’obtenir des garanties sur le comportement régional de l’Iran. Les autorités israéliennes demeurent également particulièrement attentives aux capacités militaires iraniennes et à l’évolution de son programme nucléaire. Pour Abbas Araghchi, un règlement durable devrait notamment conduire à une réduction, voire à une disparition, de la présence militaire étrangère dans la région. Une revendication qui se heurte directement aux alliances de sécurité nouées depuis plusieurs décennies entre les États-Unis et plusieurs monarchies du Golfe. Dans ce contexte, la fermeté affichée par le gouvernement iranien peut être interprétée comme une tentative de renforcer sa position avant d’éventuelles discussions, mais elle comporte aussi le risque d’accentuer les tensions. Après des mois de guerre, de sanctions et de perturbations économiques, les populations civiles restent particulièrement exposées aux conséquences d’une nouvelle escalade. Les déclarations de ce dimanche montrent que l’Iran n’entend pas céder sous la menace, tandis que les États-Unis et Israël conservent la possibilité de nouvelles opérations militaires. L’avenir des relations entre ces trois acteurs dépendra désormais de leur capacité à reprendre des négociations crédibles avant qu’un nouvel affrontement ne compromette davantage la stabilité du Moyen-Orient.