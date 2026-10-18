Cisjordanie : une journaliste américaine rouée de coups par des colons, Washington exige des poursuites

L’agression d’une journaliste américaine en Cisjordanie occupée provoque une vive réaction diplomatique des États-Unis. Samedi 17 octobre 2026, l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a appelé les autorités israéliennes à identifier, arrêter et poursuivre les responsables de l’attaque contre Heidi Levine, une photojournaliste expérimentée travaillant pour le Washington Post. Vendredi, cette professionnelle de l’information âgée de 64 ans avait été violemment frappée par des colons israéliens masqués alors qu’elle couvrait les tensions entourant la récolte des olives dans plusieurs villages palestiniens situés au nord-est de Ramallah. Hospitalisée après son agression, elle souffre notamment de blessures à la main et de plusieurs fractures, selon les informations communiquées par sa famille. Dans une déclaration particulièrement ferme publiée sur le réseau social X, Mike Huckabee a qualifié l’attaque d’acte de terreur commis par des individus masqués. Il a demandé une enquête complète et des sanctions pénales contre les personnes impliquées, estimant que les responsables devaient passer plusieurs années en prison. Cette prise de position tranche avec la prudence initialement affichée par le département d’État américain et souligne la gravité de l’incident, qui concerne directement une ressortissante américaine exerçant son métier de journaliste.

Les faits se sont produits vendredi 16 octobre, alors que Heidi Levine photographiait des agriculteurs palestiniens participant à la récolte des olives près des villages de Turmus Ayya et de Khirbet Abou Falah. Selon son témoignage, elle a soudainement aperçu un groupe de plus de cinquante hommes masqués, dont plusieurs étaient armés de bâtons et de barres métalliques. Les assaillants se sont dirigés vers elle avant de la frapper à plusieurs reprises. La journaliste a raconté avoir été jetée au sol, frappée à coups de pied et dépouillée de plusieurs effets personnels, notamment son téléphone et son matériel photographique. Malgré son gilet pare-balles portant clairement la mention « Presse », elle n’a pas été épargnée. Elle a expliqué avoir tenté de se présenter comme journaliste et comme mère pour calmer ses agresseurs, sans parvenir à interrompre les violences. Transportée dans un hôpital de Ramallah, elle a reçu des soins pour des blessures importantes, dont une grave lésion à un doigt, une côte cassée et plusieurs fractures vertébrales, d’après les éléments communiqués par sa fille à l’Associated Press. Le Washington Post a condamné cette attaque et réclamé une enquête approfondie. L’armée israélienne a confirmé qu’une journaliste avait été blessée lors d’un incident violent, tout en indiquant que ses soldats étaient intervenus après avoir été informés d’affrontements dans le secteur.

Un ambassadeur américain pourtant réputé proche du gouvernement israélien

La fermeté de Mike Huckabee retient particulièrement l’attention en raison de son positionnement politique. Nommé ambassadeur en Israël par Donald Trump, cet ancien gouverneur républicain de l’Arkansas est connu pour son soutien de longue date à Israël et pour ses prises de position favorables aux implantations israéliennes en Cisjordanie. Son intervention publique contre l’agression de Heidi Levine constitue donc un signal diplomatique notable. Dans son message, il a dénoncé une attaque contre une professionnelle non armée et exigé que les responsables soient poursuivis avec toute la rigueur de la loi. La réaction de l’ambassadeur intervient après une première déclaration beaucoup plus mesurée de l’ambassade américaine, qui avait condamné les violences criminelles en Cisjordanie sans désigner explicitement les auteurs. De son côté, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a appelé à ne pas tirer de conclusions prématurées sur les responsabilités, évoquant la possibilité que d’autres groupes aient participé aux incidents. Cette prudence contraste avec les témoignages recueillis sur place, qui mettent en cause des colons israéliens. L’affaire intervient également dans un contexte politique sensible pour Israël, à quelques jours des élections législatives prévues le 27 octobre, alors que la question de la sécurité en Cisjordanie et des violences commises par certains colons continue d’alimenter les débats nationaux et internationaux.

Cette agression s’inscrit dans une multiplication des violences autour de la récolte des olives, une période essentielle pour l’économie de nombreuses familles palestiniennes. En Cisjordanie occupée, les agriculteurs sont régulièrement confrontés à des difficultés d’accès à leurs terres, à des destructions de cultures et à des attaques attribuées à des groupes de colons radicaux. Plusieurs incidents ont été signalés depuis le début du mois d’octobre, touchant à la fois des habitants palestiniens, des militants et des professionnels de l’information. Quelques jours avant l’agression de Heidi Levine, un photographe de l’AFP avait également été frappé alors qu’il couvrait la récolte des olives. Le 17 octobre, des diplomates européens et des représentants religieux ont par ailleurs été pris pour cible dans le village palestinien de Taybeh, accentuant les inquiétudes concernant la sécurité des observateurs internationaux. Ces événements soulèvent la question de la protection des civils et des journalistes dans un territoire occupé par Israël depuis 1967, dont les colonies sont considérées comme contraires au droit international par les Nations unies et la Cour internationale de justice, une interprétation contestée par le gouvernement israélien. Pour les organisations de défense de la liberté de la presse, l’agression contre une journaliste clairement identifiable constitue une atteinte grave à l’exercice du métier d’informer. La demande de poursuites formulée par Mike Huckabee place désormais les autorités israéliennes devant une exigence de résultats. Au-delà de la condamnation diplomatique, l’enjeu sera de déterminer si les auteurs de cette attaque peuvent être identifiés et effectivement traduits devant la justice.