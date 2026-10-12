Un documentaire sur Gaza provoque la colère de Netanyahou, qui veut poursuivre des soldats israéliens

Le documentaire « NAZA » suscite une controverse majeure en Israël, incitant le Premier ministre Benyamin Netanyahou à demander une enquête sur les militaires ayant témoigné anonymement. Les accusations de frappes israéliennes provoquant de nombreuses victimes civiles soulèvent des inquiétudes quant à la liberté d'expression et à la protection des informations militaires.

Le documentaire « NAZA », consacré aux opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza, provoque une vive polémique en Israël. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a demandé l’ouverture d’une enquête visant les militaires et membres des services de renseignement ayant accepté de témoigner anonymement dans ce film. Récompensé par le prix spécial du jury à la Mostra de Venise, le long-métrage rassemble les déclarations de 24 membres ou anciens membres des forces de sécurité israéliennes. Plusieurs d’entre eux accusent l’armée d’avoir mené des frappes contre des objectifs militaires en acceptant un nombre particulièrement élevé de victimes civiles palestiniennes. Des accusations graves que les autorités militaires israéliennes rejettent catégoriquement.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Benyamin Netanyahou a réclamé une investigation approfondie de l’état-major de Tsahal, du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, et de la justice. Le chef du gouvernement reproche aux participants d’avoir potentiellement divulgué des informations sensibles et porté atteinte à la réputation internationale de leur pays. Il souhaite que des poursuites soient engagées si des infractions sont établies. L’armée israélienne a également contesté la crédibilité du documentaire, estimant que les témoignages présentés donnent une vision trompeuse de ses procédures opérationnelles. Elle assure notamment que les décisions concernant les frappes sont prises par des responsables humains et que des mécanismes existent pour limiter les pertes civiles.

Un film controversé qui place la liberté de témoigner au cœur du débat

Réalisé par les cinéastes israéliens Yuval Abraham et Rachel Szor, « NAZA » s’intéresse particulièrement aux méthodes de surveillance et de ciblage utilisées pendant la guerre à Gaza, notamment au recours à l’intelligence artificielle. Les personnes interrogées, dont l’identité est protégée, décrivent les mécanismes permettant d’identifier des cibles et d’évaluer les dommages collatéraux avant certaines opérations militaires. Le film interroge ainsi les conditions dans lesquelles des frappes peuvent être autorisées malgré les risques encourus par la population civile. Son accueil favorable dans plusieurs manifestations cinématographiques contraste avec les réactions particulièrement hostiles qu’il suscite au sein d’une partie de la classe politique israélienne. Ses réalisateurs affirment également avoir fait l’objet de menaces depuis la présentation du documentaire.

Au-delà de la controverse sur le contenu du film, la demande d’enquête formulée par Benyamin Netanyahou soulève une question sensible concernant la possibilité, pour des militaires, de témoigner publiquement sur les opérations auxquelles ils ont participé. Les autorités israéliennes mettent en avant la protection des informations classifiées et la nécessité de défendre l’institution militaire contre des accusations qu’elles jugent infondées. Les auteurs du documentaire revendiquent, de leur côté, une démarche journalistique destinée à documenter les conséquences humaines de la guerre. Cette opposition illustre les tensions entre impératifs de sécurité nationale, liberté d’expression et droit à l’information. Alors que « NAZA » bénéficie d’une visibilité internationale croissante et fait l’objet de projections en France les 12 et 13 octobre, la réaction du gouvernement israélien contribue à donner à cette œuvre une portée politique qui dépasse désormais largement le cadre du cinéma.