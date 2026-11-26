La Corée du Nord expulse le représentant diplomatique suisse après des sanctions sur un camp pour enfants

La Corée du Nord expulse le chef de la représentation diplomatique suisse en réponse à des sanctions sur un camp pour enfants soupçonné de contribuer au transfert d'enfants d'Ukraine. Cette décision survient après la réouverture récente du bureau suisse à Pyongyang, malgré les tensions grandissantes entre Pyongyang et Moscou.

Pyongyang a ordonné au chef de la représentation diplomatique suisse de quitter le territoire nord-coréen sous 48 heures, en réaction à des sanctions décidées par Berne contre un camp de vacances international soupçonné d’être lié au transfert d’enfants depuis les territoires ukrainiens occupés par la Russie.

La Corée du Nord a déclaré persona non grata le responsable du bureau diplomatique suisse à Pyongyang et exigé sa sortie du territoire dans un délai de 48 heures. L’agence officielle nord-coréenne KCNA a qualifié les sanctions suisses d’« acte hostile flagrant » et réclamé la fermeture du bureau.

La décision de Berne visait le camp international pour enfants de Songdowon, situé dans la ville orientale de Wonsan. Cet établissement, qui accueille notamment des enfants russes et chinois, est accusé d’avoir participé au transfert d’enfants en provenance des zones ukrainiennes sous occupation russe.

L’expulsion intervient quelques semaines seulement après la visite à Pyongyang du ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis, qui avait officiellement rouvert ce bureau et engagé des discussions sur la normalisation des relations bilatérales. Cette réouverture marquait la fin d’une fermeture de six ans, consécutive à la pandémie de Covid-19. La Suisse avait établi ses liens diplomatiques avec la Corée du Nord en 1974 et ouvert un bureau de coopération à Pyongyang en 1997.

Face à cette rupture, les autorités suisses ont indiqué que les relations entre les deux pays se poursuivraient par l’intermédiaire de l’ambassade nord-coréenne à Berne et de l’ambassade suisse à Pékin. Le département fédéral des Affaires étrangères a tenu à distinguer sa politique de sanctions de son engagement en faveur du dialogue : « La réouverture du bureau à Pyongyang n’a en aucune façon affecté la mise en œuvre par la Suisse des sanctions onusiennes liées au programme nucléaire nord-coréen, ni celle des sanctions européennes ciblant la Corée du Nord dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. »

La Suisse figure parmi les rares pays occidentaux à maintenir un canal de communication direct avec Pyongyang. Cette crise diplomatique s’inscrit dans un contexte de coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et la Russie : des milliers de soldats nord-coréens ont été déployés en soutien aux forces russes engagées en Ukraine, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dénoncé en août l’utilisation de missiles nord-coréens par Moscou.

Sources citées dans l’article KCNA · Département fédéral des Affaires étrangères