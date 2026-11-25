L'ingénieur saoudien Abdulrahman Alfozan, arrêté pour avoir caché un dispositif d'écoute chez OpenAI, est libéré sous caution d'un million de dollars. Bien qu'aucune accusation formelle d'espionnage économique n'ait été retenue, l'affaire soulève des préoccupations sur la sécurité des informations stratégiques dans le contexte de la compétition dans l'intelligence artificielle.

L’affaire du dispositif d’écoute découvert dans une salle de réunion d’OpenAI connaît un nouveau rebondissement judiciaire. L’ingénieur saoudien soupçonné d’avoir enregistré clandestinement des conversations au sein de l’entreprise doit être remis en liberté sous caution, dans l’attente de la suite de la procédure.

Arrêté le 9 octobre par le FBI, Abdulrahman Alfozan, âgé de 35 ans, doit bénéficier d’une remise en liberté moyennant une caution d’un million de dollars. Le juge fédéral Alex Tse a estimé que les éléments présentés par l’accusation ne justifiaient plus son maintien en détention provisoire. L’ancien salarié devra néanmoins porter un bracelet électronique, rester dans le nord de la Californie et s’abstenir de tout contact avec les employés d’OpenAI.

L’affaire avait débuté fin septembre, lorsque les équipes de sécurité du groupe avaient découvert un dispositif d’enregistrement dissimulé derrière un téléviseur dans une salle réservée aux réunions de la direction. Selon les procureurs américains, plus de 160 heures d’enregistrements auraient été retrouvées sur les équipements informatiques de l’ingénieur. Certaines conversations porteraient sur des informations stratégiques et des questions relatives à la sécurité de l’intelligence artificielle.

La piste de l’espionnage économique reste à démontrer

Les enquêteurs s’intéressent également aux relations entretenues par Abdulrahman Alfozan avec des responsables saoudiens. Sa défense affirme toutefois que ces échanges s’inscrivaient dans un cadre professionnel et conteste toute activité d’espionnage. À ce stade, aucune accusation formelle d’espionnage économique n’a été engagée contre l’ancien ingénieur, qui a plaidé non coupable des faits d’interception illégale de communications.

Cette affaire intervient dans un contexte de compétition internationale autour de l’intelligence artificielle, alors que la protection des secrets industriels constitue un enjeu majeur pour les entreprises technologiques américaines. Le procès est actuellement prévu en janvier 2027, même si la défense envisage de demander son report. En cas de condamnation, Abdulrahman Alfozan encourt jusqu’à cinq ans de prison et 250 000 dollars d’amende. Il demeure présumé innocent.