La Malaisie projette d'expulser plus de 6 500 migrants birmans malgré l'instabilité persistante au Myanmar, exacerbée par un coup d'État en 2021. Cette décision soulève des préoccupations humanitaires, notamment en raison des risques encourus par les rapatriés et de l'absence de protections légales pour ces populations vulnérables.

Les autorités malaisiennes prévoient de renvoyer plus de 6 500 migrants originaires du Myanmar, dans le cadre de leur politique de contrôle de l’immigration. Cette décision intervient alors que le pays d’origine demeure confronté à une profonde instabilité politique et sécuritaire depuis le coup d’État militaire de février 2021. Les affrontements entre l’armée et différents groupes armés ont provoqué d’importants déplacements de population, poussant de nombreux Birmans à chercher refuge à l’étranger.

La Malaisie constitue depuis plusieurs années une destination importante pour les ressortissants du Myanmar, notamment en raison des possibilités d’emploi dans les secteurs de la construction, de l’industrie et des services. Le pays accueille également des personnes ayant fui les persécutions et les violences, parmi lesquelles des membres de la minorité rohingya. Leur situation administrative demeure souvent précaire.

Des expulsions qui soulèvent des préoccupations humanitaires

La Malaisie n’est pas signataire de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Cette situation complique la protection juridique des personnes ayant fui des conflits ou des persécutions. Les organisations humanitaires alertent régulièrement sur les risques auxquels certains ressortissants birmans peuvent être confrontés en cas de retour forcé dans leur pays.

La décision des autorités malaisiennes illustre les tensions entre contrôle de l’immigration et protection des populations vulnérables en Asie du Sud-Est. La poursuite des violences au Myanmar rend particulièrement sensible la question des expulsions. Les conditions de retour et l’examen individuel de la situation des personnes concernées constituent des enjeux déterminants pour éviter que ces opérations ne mettent en danger des migrants ayant besoin d’une protection internationale.