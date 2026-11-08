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Indonésie : les data centers accusés d’aggraver les pénuries d’eau, la colère monte chez les habitants

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Indonésie : les data centers accusés d'aggraver les pénuries d'eau, la colère monte chez les habitants
Indonésie : les data centers accusés d'aggraver les pénuries d'eau, la colère monte chez les habitants

Sur l’île indonésienne de Batam, située à proximité de Singapour, le développement des centres de données suscite une inquiétude grandissante parmi les habitants. Alors que les investissements dans les infrastructures numériques se multiplient pour répondre à l’essor de l’intelligence artificielle, plusieurs quartiers connaissent d’importantes difficultés d’approvisionnement en eau. Certaines familles doivent réduire leur consommation quotidienne, acheter des réserves supplémentaires ou attendre les livraisons de camions-citernes. Pour les populations concernées, ces pénuries compliquent des gestes aussi essentiels que cuisiner, nettoyer son logement ou prendre une douche. La situation nourrit un sentiment de frustration face à des projets technologiques présentés comme des moteurs de croissance économique.

Dans le district de Nongsa, où se trouve un important parc technologique, des habitants dénoncent des coupures répétées et une distribution insuffisante. Certains affirment devoir modifier leurs habitudes pour économiser chaque litre disponible. Les difficultés touchent également les petits commerçants, dont les activités dépendent d’un approvisionnement régulier. La multiplication des centres de données alimente les interrogations sur la répartition des ressources entre les entreprises et les populations. Toutefois, le lien direct entre ces installations et les pénuries signalées n’est pas établi. Les problèmes d’approvisionnement peuvent également résulter de périodes de sécheresse, d’infrastructures insuffisantes ou de défaillances techniques du réseau de distribution.

L’essor de l’intelligence artificielle accentue les inquiétudes

Les centres de données constituent des infrastructures indispensables au fonctionnement des services numériques, du stockage informatique et des applications d’intelligence artificielle. Leurs serveurs dégagent une chaleur importante et nécessitent des systèmes de refroidissement performants. Certaines technologies utilisent de grandes quantités d’eau, tandis que d’autres privilégient des circuits fermés ou des dispositifs moins consommateurs. Batam attire les investisseurs grâce à sa proximité avec Singapour, à ses connexions numériques et à ses possibilités de développement industriel. Cette dynamique représente une opportunité économique pour l’Indonésie, mais elle soulève également des questions sur les besoins énergétiques, l’aménagement du territoire et la préservation des ressources naturelles.

Face aux préoccupations des habitants, les autorités locales doivent concilier l’accueil de nouveaux investissements avec l’amélioration de l’accès à l’eau potable. Le recours au dessalement de l’eau de mer, le développement de systèmes de refroidissement économes et la modernisation des réseaux de distribution figurent parmi les solutions envisageables. Les entreprises du secteur sont également confrontées à des exigences croissantes concernant leur consommation d’eau et leur impact environnemental. Au-delà de Batam, cette situation illustre les difficultés rencontrées par plusieurs territoires d’Asie du Sud-Est, où l’expansion rapide des infrastructures numériques intervient parfois dans des régions déjà soumises à des tensions sur les ressources. Pour les habitants, l’enjeu reste immédiat : bénéficier d’un approvisionnement fiable en eau, indépendamment du développement des nouvelles technologies.

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