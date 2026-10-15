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L’Indonésie largue de la glace carbonique pour combattre un brouillard toxique

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L'Indonésie largue de la glace carbonique pour combattre un brouillard toxique
L'Indonésie largue de la glace carbonique pour combattre un brouillard toxique

Un épais brouillard orange recouvre actuellement plusieurs régions d’Indonésie, provoqué par des incendies de forêt et de tourbières à Bornéo, Sumatra et en Papouasie. Des images saisissantes publiées le 14 octobre montrent l’ampleur de ce phénomène qui touche notamment Kalimantan. Le pays traverse sa pire saison des feux depuis une décennie, avec un smog toxique qui asphyxie des millions de personnes à travers l’Asie du Sud-Est.

Une technique d’ensemencement des nuages inédite

Face à cette situation critique, les autorités indonésiennes ont décidé de tenter une approche radicale : l’épandage de glace carbonique depuis des avions. Cette méthode vise à provoquer des précipitations artificielles pour dissiper le brouillard de fumées qui empoisonne l’atmosphère. L’expérimentation marque une nouvelle étape dans la lutte contre un fléau récurrent qui frappe l’archipel chaque année durant la saison sèche.

Les incendies qui ravagent actuellement les zones forestières indonésiennes libèrent des quantités massives de particules fines et de gaz nocifs. Les populations locales subissent quotidiennement cette pollution atmosphérique qui perturbe la vie quotidienne et menace la santé publique dans toute la région. Le recours à cette technique météorologique témoigne de l’urgence sanitaire que représente ce brouillard toxique pour les autorités.

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