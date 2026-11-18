La Corée du Sud suspend temporairement le Wi-Fi public autour des centres d'examen national pour réduire les risques de triche par intelligence artificielle. Cette mesure, en vigueur de 18 heures le 18 novembre à 18 heures le 19 novembre, illustre les défis croissants posés par la technologie aux examens traditionnels.

La Corée du Sud a décidé de suspendre temporairement les réseaux Wi-Fi publics à proximité des centres accueillant son examen national d’entrée à l’université, prévu jeudi 19 novembre. Cette mesure exceptionnelle vise à limiter les possibilités de fraude utilisant des outils d’intelligence artificielle, notamment les lunettes connectées et les dispositifs de communication miniaturisés. Une décision qui illustre les nouveaux défis posés par les technologies numériques à l’organisation des examens.

Les autorités sud-coréennes ont annoncé un dispositif inédit pour sécuriser le Suneung, l’examen national qui joue un rôle déterminant dans l’accès à l’enseignement supérieur. À partir de mercredi 18 novembre à 18 heures, les réseaux Wi-Fi publics et ceux exploités par les opérateurs de télécommunications doivent être désactivés dans un rayon de 100 mètres autour des centres d’examen. La mesure doit rester en vigueur jusqu’au jeudi 19 novembre à 18 heures, soit une interruption de vingt-quatre heures. Les principaux opérateurs du pays, SK Telecom, KT et LG Uplus, participent à cette opération en coordination avec les administrations publiques et les collectivités locales. Les établissements scolaires accueillant les épreuves sont également concernés par la suspension de certains réseaux sans fil.

L’objectif est de réduire les risques de fraude utilisant des dispositifs électroniques capables de communiquer avec des services d’intelligence artificielle. Les autorités redoutent notamment que des lunettes connectées ou des caméras miniatures permettent de transmettre discrètement des questions à des personnes extérieures ou à des systèmes automatisés. Les réponses pourraient ensuite être communiquées aux candidats par différents moyens. La coupure du Wi-Fi public doit compliquer ce type de fonctionnement, même si elle ne peut pas empêcher toutes les communications sans fil. Les réseaux privés, les connexions mobiles et le partage de connexion depuis un téléphone ne peuvent pas être désactivés de manière aussi générale. Les responsables sud-coréens reconnaissent donc les limites techniques de cette mesure, présentée comme un outil supplémentaire de prévention.

Un examen décisif pour l’avenir des étudiants

En Corée du Sud, le Suneung occupe une place particulière dans la vie scolaire et familiale. Les résultats obtenus peuvent peser fortement sur les possibilités d’admission dans les universités les plus recherchées. L’examen mobilise chaque année une organisation nationale importante, avec des mesures destinées à garantir le calme et l’égalité des conditions de passage. Les autorités adaptent notamment certains services publics et les déplacements autour des centres d’épreuves. La décision de suspendre temporairement les réseaux Wi-Fi s’inscrit dans cette logique de sécurisation, tout en répondant à l’apparition de nouvelles technologies capables de contourner les dispositifs classiques de surveillance. Les organisateurs doivent désormais anticiper des formes de fraude qui ne nécessitent plus nécessairement l’utilisation visible d’un téléphone portable.

Cette initiative soulève néanmoins des questions sur l’efficacité et la proportionnalité des restrictions numériques. La désactivation de réseaux publics peut affecter les personnes présentes à proximité des établissements, y compris celles qui ne participent pas aux examens. Elle suppose également une coordination technique entre plusieurs opérateurs et administrations. À plus long terme, les établissements scolaires devront probablement renforcer leurs procédures de contrôle des appareils connectés et adapter leurs méthodes de surveillance. L’intelligence artificielle transforme déjà les pratiques d’apprentissage et les modalités d’évaluation, mais elle crée aussi de nouveaux risques pour l’intégrité des examens. En Corée du Sud, cette coupure temporaire du Wi-Fi témoigne de la volonté des autorités de préserver la crédibilité d’un concours dont les résultats occupent une place majeure dans le parcours des étudiants.