En septembre 2026, la pollution due aux incendies de végétation en Indonésie est liée à 3 560 décès, mettant en évidence des conséquences sanitaires graves. Les particules fines menacent la population, notamment les plus vulnérables, et accèdent à des régions éloignées. La lutte contre ces incendies représente un défi majeur pour la santé publique et l'environnement.

La pollution atmosphérique provoquée par les incendies de végétation en Indonésie aurait entraîné la mort de 3 560 personnes au cours du seul mois de septembre 2026. Ce bilan alarmant met en lumière les conséquences sanitaires des fumées qui se propagent régulièrement au-dessus de l’archipel pendant la saison sèche. Les particules fines libérées par les incendies peuvent pénétrer profondément dans les voies respiratoires et aggraver les maladies cardiovasculaires et pulmonaires. Le chiffre de 3 560 décès doit toutefois être compris comme une estimation de la mortalité attribuable à la pollution, et non comme un décompte de personnes directement tuées par les flammes.

L’Indonésie est régulièrement confrontée à d’importants feux de forêts et de tourbières, particulièrement sur les îles de Sumatra et de Bornéo. Ces incendies peuvent être favorisés par la sécheresse, mais aussi par les pratiques de défrichement destinées à préparer des terres agricoles. Lorsqu’elles brûlent, les tourbières libèrent d’importantes quantités de fumée et peuvent continuer à se consumer sous la surface pendant de longues périodes. Les habitants des régions touchées sont alors exposés à une dégradation parfois considérable de la qualité de l’air. Les enfants, les personnes âgées et celles souffrant de maladies respiratoires figurent parmi les populations les plus vulnérables. Les conséquences ne se limitent pas aux zones où les incendies se déclarent : les fumées peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres et affecter les pays voisins, notamment la Malaisie et Singapour.

Une catastrophe sanitaire qui dépasse les zones incendiées

La dangerosité de ces épisodes de pollution tient principalement à la concentration de particules fines PM2,5, suffisamment petites pour atteindre les poumons et passer dans la circulation sanguine. Une exposition importante peut provoquer des difficultés respiratoires, aggraver l’asthme et augmenter le risque d’accidents cardiovasculaires. Les chercheurs qui évaluent la mortalité associée à ces fumées utilisent généralement des données sur la pollution, la population exposée et les risques sanitaires connus pour estimer le nombre de décès supplémentaires. Ces méthodes permettent de mesurer l’impact global d’un épisode, mais comportent des marges d’incertitude. Elles ne signifient pas que chaque décès a été individuellement constaté et attribué à un incendie. Au-delà des conséquences sur la santé, les fumées peuvent également perturber les transports aériens, entraîner des fermetures d’établissements scolaires et ralentir l’activité économique dans les régions les plus touchées.

La répétition de ces incendies pose un défi majeur aux autorités indonésiennes. Malgré les mesures de surveillance, les opérations de lutte contre les feux et les engagements pris pour protéger les tourbières, la prévention reste difficile sur un territoire immense où les activités agricoles et forestières occupent une place économique importante. Les spécialistes insistent notamment sur la nécessité de limiter l’assèchement des tourbières, de renforcer les contrôles contre les brûlis illégaux et de développer des systèmes d’alerte sanitaire plus efficaces. La protection des populations suppose également de diffuser rapidement les informations sur la qualité de l’air et de faciliter l’accès aux soins pendant les épisodes les plus graves. Si l’estimation de 3 560 décès pour septembre se confirme, elle illustrera l’ampleur d’une crise dont les effets humains dépassent largement les dégâts matériels visibles. Pour l’Indonésie, la lutte contre les incendies constitue ainsi autant un enjeu environnemental qu’une priorité de santé publique.