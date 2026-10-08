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Pékin présente Song Li pour prendre la tête de l’OMS en 2027

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Pékin présente Song Li pour prendre la tête de l’OMS en 2027
Pékin présente Song Li pour prendre la tête de l’OMS en 2027

La Chine entre dans la course à la direction de l’Organisation mondiale de la santé. Le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé jeudi 8 octobre avoir proposé la candidature de Song Li pour succéder à Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le second mandat du directeur général actuel prendra fin le 15 août 2027. Les règles de l’organisation ne lui permettent pas de briguer un troisième mandat.

Song Li est une haute responsable de santé publique disposant d’une vingtaine d’années d’expérience dans les politiques de santé maternelle et infantile ainsi que dans la coopération internationale, selon Reuters. Pékin présente sa candidature comme un engagement en faveur du multilatéralisme et des Nations unies. La porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, a défendu cette initiative dans un contexte où, selon elle, « le multilatéralisme est attaqué ».

Une succession qui sera décidée en mai 2027

Le choix du prochain directeur général appartient aux États membres de l’OMS. Le Conseil exécutif procédera d’abord à une sélection et pourra désigner jusqu’à trois candidats en janvier 2027. L’Assemblée mondiale de la santé prendra ensuite la décision finale en mai. La publication officielle des candidatures est prévue à partir de la fin octobre, avant un premier forum permettant aux prétendants de présenter leurs orientations.

Plusieurs candidatures potentielles sont déjà recensées par l’organisation, notamment celles de Hans Kluge, proposé par la Belgique, de María Neira, soutenue par l’Espagne, et de Budi Gunadi Sadikin, présenté par l’Indonésie. Le Qatar, l’Arabie saoudite et le Botswana ont également proposé des candidats. La candidature chinoise rejoint donc une compétition ouverte, dont l’issue dépendra des soutiens réunis auprès des États membres.

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Sources citées dans l’article : Reuters

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