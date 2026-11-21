Manifestations du 21 novembre: 21 500 participants à Paris, la mobilisation continue de reculer

La mobilisation contre la vie chère continue de reculer, avec seulement 21 500 manifestants à Paris le 21 novembre, en baisse par rapport aux 24 000 de la semaine précédente. Le mouvement, qui a rassemblé jusqu’à 565 000 personnes en octobre, affiche désormais une participation en chute, notamment en régions.

La mobilisation contre la vie chère marque un nouveau recul ce samedi 21 novembre 2026. À 16h38, la préfecture de police recensait 21 500 manifestants à Paris, contre 24 000 samedi dernier. En régions, le ministère de l’Intérieur avait comptabilisé 2 200 participants à 14 heures, hors Paris, répartis dans 44 actions. Les chiffres confirment une participation inférieure à celle des précédentes journées de mobilisation. Sept interpellations avaient également été recensées en début d’après-midi.

Paris : 21 500 manifestants contre 24 000 samedi dernier

Le nouveau décompte de la préfecture de police confirme la baisse de fréquentation du cortège parisien. À 16h38, les autorités faisaient état de 21 500 manifestants dans les rues de la capitale, contre 24 000 lors de la journée du 14 novembre.

Cela représente 2 500 personnes de moins, soit une baisse de 10,4% par rapport à la semaine précédente. Le 7 novembre, les autorités avaient encore recensé 46 000 participants à Paris, soit plus du double de l’effectif enregistré ce samedi.

La manifestation parisienne avait débuté vers 14 heures, place de la République, pour rejoindre la place de la Nation en empruntant le boulevard Voltaire. Plusieurs organisations syndicales, étudiantes et lycéennes, ainsi que des collectifs de Gilets jaunes, avaient appelé à participer à ce sixième samedi consécutif de contestation.

Avant le début du rassemblement, les autorités anticipaient une participation comprise entre 15 000 et 30 000 personnes dans la capitale.

En régions, une chute de près de 78% à 14 heures

La baisse apparaît beaucoup plus importante dans le premier pointage réalisé en dehors de Paris.

À 14 heures, le ministère de l’Intérieur recensait seulement 2 200 manifestants répartis dans 44 actions sur le territoire national, avant la prise en compte du cortège parisien.

Le samedi 14 novembre, à la même heure, 9 800 personnes avaient été comptabilisées dans 78 actions. La participation enregistrée en début d’après-midi accuse donc un recul de 77,6%, tandis que le nombre de rassemblements diminue de 43,6%.

Une mobilisation en baisse depuis le 17 octobre

Le mouvement de contestation contre la vie chère avait rassemblé 565 000 manifestants en France le 17 octobre, selon le ministère de l’Intérieur, à l’occasion de 430 actions.

Le 24 octobre, 410 000 participants avaient été recensés dans 289 rassemblements, puis 320 000 personnes le 31 octobre, lors de 227 actions.

La diminution s’était poursuivie en novembre. Le 7 novembre, les autorités avaient enregistré 146 000 manifestants, dont 46 000 dans la capitale.

Une semaine plus tard, le 14 novembre, le bilan national était descendu à 106 000 participants, dont 24 000 à Paris, répartis dans 137 actions.

Le mouvement avait déjà connu un net recul de participation lors des manifestations du 7 novembre, journée au cours de laquelle 360 interpellations avaient été recensées.

Les chiffres du 21 novembre prolongent cette tendance à la baisse, même si le bilan définitif national de la journée n’était pas encore disponible à 16h47.

Sept interpellations et une situation globalement calme

Sur le plan de la sécurité, le ministère de l’Intérieur faisait état de sept interpellations à 14 heures sur l’ensemble du territoire.

La Place Beauvau décrivait une situation « globalement calme, sans incident notable ».

Ce premier bilan contraste avec les violences observées lors de plusieurs précédentes journées de mobilisation, notamment le 14 novembre, lorsque des affrontements et des dégradations avaient été signalés dans différentes villes.

Pour cette nouvelle journée de manifestations, environ 70 000 policiers et gendarmes avaient été mobilisés en France. Un important dispositif de sécurité avait notamment été déployé dans la capitale.

La préfecture de police avait également imposé des restrictions de circulation et la fermeture temporaire de plusieurs stations de métro et de RER, afin de sécuriser le parcours du cortège.

Les syndicats, les jeunes et les Gilets jaunes poursuivent la contestation

Malgré la baisse de la participation, les organisations mobilisées maintiennent leurs revendications concernant le pouvoir d’achat, les salaires, les pensions, les services publics et les conditions d’enseignement.

Ce sixième samedi de mobilisation intervient également dans le contexte du huitième anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, apparu en novembre 2018.

À Paris, plusieurs organisations de jeunesse ont dénoncé les réponses apportées par le gouvernement à leurs revendications. Les manifestants réclament notamment des moyens supplémentaires pour l’Éducation nationale et des mesures concrètes contre la dégradation du pouvoir d’achat.

Les revendications salariales demeurent également au cœur de la contestation, après la journée de grève du 17 novembre dans la fonction publique, organisée pour réclamer notamment une revalorisation du point d’indice.

À 16h47, le bilan le plus récent disponible faisait donc état de 21 500 manifestants à Paris, tandis que le dernier pointage national hors Paris restait celui de 14 heures, avec 2 200 participants.