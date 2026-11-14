Le lycée Bréquigny à Rennes est fermé du 16 au 20 novembre après de violents actes de vandalisme commis par des élèves, qui ont endommagé des installations. Les cours se dérouleront à distance pour environ 3 000 élèves, alors que d’importantes préoccupations entourent la sécurité et l’ambiance de l’établissement. La reprise est prévue le 23 novembre.

Le lycée Bréquigny, à Rennes, restera fermé du lundi 16 au vendredi 20 novembre après d’importantes dégradations survenues jeudi dans l’établissement. Des individus, parmi lesquels figuraient des élèves, ont notamment détruit des portes, des vitres et du mobilier à l’aide d’extincteurs. Face à la gravité des événements, la direction a décidé de basculer les cours à distance pour les 3 000 élèves et étudiants accueillis dans ce lycée, le plus grand de Bretagne.

Une semaine de fermeture pour le lycée Bréquigny. Situé à Rennes, en Ille-et-Vilaine, cet établissement scolaire accueillant près de 3 000 élèves et étudiants ne recevra aucun cours en présentiel du 16 au 20 novembre. La décision a été annoncée vendredi 13 novembre par son proviseur, Marc Duran, après les violences et les dégradations commises la veille dans l’enceinte du lycée. La reprise normale des enseignements est programmée pour le lundi 23 novembre à 8 heures.

Les événements se sont produits jeudi 12 novembre, vers 10 heures, alors que des élèves se trouvaient en cours. Un groupe de personnes, comprenant notamment des lycéens de l’établissement, a pénétré dans les bâtiments et commis d’importantes dégradations. Des portes de salles de classe, des parois vitrées ainsi qu’un bureau de la vie scolaire ont été endommagés à coups d’extincteurs. Devant la violence des faits, la direction a décidé d’évacuer l’ensemble des élèves et du personnel avec l’appui des forces de l’ordre. Aucun blessé n’a été signalé.

Une journée traumatisante pour les élèves et les enseignants

Dans un message adressé aux familles sur Pronote, le proviseur Marc Duran a décrit une journée particulièrement éprouvante pour la communauté éducative. La fermeture temporaire a été décidée en concertation avec les autorités académiques afin d’éviter de nouveaux incidents et de permettre aux personnels comme aux élèves de retrouver un environnement sécurisé. Les cours seront assurés à distance pendant cinq jours, une mesure exceptionnelle pour un établissement de cette importance.

La rectrice de l’académie de Rennes, Nathalie Albert-Moretti, a condamné fermement les violences survenues dans le lycée. Elle a rappelé que les revendications des élèves devaient pouvoir s’exprimer sans mettre en danger les personnes ni dégrader les bâtiments publics. L’académie a signalé les faits au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale. Des procédures disciplinaires ont également été engagées, tandis que des dépôts de plainte sont envisagés.

Un établissement régulièrement perturbé depuis septembre

Ces débordements interviennent dans un contexte de mobilisation lycéenne qui touche plusieurs établissements français depuis la rentrée scolaire. À Rennes, le lycée Bréquigny connaît des blocages répétés depuis la fin du mois de septembre. Ces interruptions ont fortement perturbé le déroulement des enseignements et suscité une inquiétude croissante chez les personnels, les élèves et leurs familles.

La situation préoccupe particulièrement la direction de l’établissement, qui redoute les conséquences de ces perturbations sur la scolarité des jeunes. Dans son message aux familles, le proviseur estime que l’année scolaire n’a pas encore pu commencer dans des conditions normales. Une demande visant à organiser exceptionnellement l’année en semestres doit être examinée afin de tenir compte des difficultés rencontrées dans le suivi des cours et les évaluations.

La région Bretagne condamne les dégradations

Le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, s’est rendu sur place jeudi pour apporter son soutien à la communauté éducative. Tout en reconnaissant la nécessité d’entendre les revendications des lycéens concernant les moyens accordés à l’éducation, il a fermement condamné les destructions commises dans l’établissement. Pour le responsable régional, les demandes d’amélioration des conditions d’enseignement ne sauraient justifier la dégradation des équipements scolaires.

Cette nouvelle fermeture intervient également alors que les chefs d’établissement expriment une inquiétude grandissante face aux violences liées aux mobilisations lycéennes. Vendredi 13 novembre, des proviseurs et personnels de direction se sont rassemblés dans plusieurs villes françaises, notamment à Rennes, pour dénoncer les agressions, les intrusions et les dégradations dont certains établissements font l’objet. Ils réclament des mesures permettant de garantir la sécurité des élèves et des personnels.

Une reprise des cours prévue le 23 novembre

À Rennes, les perturbations ne concernent pas uniquement le lycée Bréquigny. L’université Rennes 2 connaît également d’importantes difficultés depuis plusieurs semaines. L’un de ses principaux campus, fermé depuis le 5 octobre à la suite d’occupations et de dégradations, doit rester inaccessible au moins jusqu’au 27 novembre. Cette situation témoigne des tensions qui traversent actuellement plusieurs établissements d’enseignement de la métropole bretonne.

Pour les 3 000 élèves et étudiants du lycée Bréquigny, la priorité est désormais de poursuivre les apprentissages malgré la fermeture des bâtiments. Les enseignants devront adapter leurs cours au distanciel pendant une semaine, tandis que les équipes administratives prépareront le retour en classe. Sauf nouvelle décision, les portes de l’établissement rouvriront lundi 23 novembre à 8 heures.

Au-delà des réparations matérielles, cette reprise devra permettre de restaurer un climat de confiance au sein du lycée. Entre les revendications des élèves, les préoccupations des familles et les exigences de sécurité des personnels, la direction devra trouver les conditions d’un retour durable à un fonctionnement normal.