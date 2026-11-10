Six syndicats de la fonction publique appellent à une grève le 17 novembre 2026, en réponse à l'insuffisance de la récente hausse du SMIC. Ils exigent une revalorisation immédiate du point d'indice et des négociations sur les grilles salariales, soulignant la stagnation des rémunérations et la dégradation du pouvoir d'achat des fonctionnaires.

Six organisations syndicales de la fonction publique appellent les agents à la grève et à la manifestation le mardi 17 novembre 2026. Elles réclament une augmentation immédiate du point d’indice, alors que le gouvernement vient d’annoncer une revalorisation du SMIC de 1,6 % à compter du 1er décembre. Une décision jugée insuffisante pour répondre aux difficultés salariales des fonctionnaires.

La contestation sociale pourrait connaître une nouvelle étape dans les prochains jours. Dans un communiqué publié lundi 9 novembre, la CGT, l’UNSA, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et la FA-FP ont annoncé une journée nationale de mobilisation pour le 17 novembre. Les six organisations dénoncent la stagnation des rémunérations dans la fonction publique et réclament une revalorisation immédiate et significative de la valeur du point d’indice, qui sert de base au calcul du traitement des fonctionnaires. Elles demandent également son indexation sur l’inflation et l’ouverture de négociations sur les grilles salariales.

Cet appel intervient quelques heures après la conférence sociale organisée à Matignon par Sébastien Lecornu. À l’issue de cette réunion avec les partenaires sociaux, le gouvernement a annoncé une augmentation du SMIC de 1,6 % dès le 1er décembre, portant le salaire minimum à environ 1 502 euros nets mensuels. Cette hausse comprend une revalorisation automatique estimée à 1 % et un coup de pouce gouvernemental de 0,6 %. Mais contrairement aux salariés du secteur privé rémunérés au SMIC, les fonctionnaires ne bénéficient pas automatiquement d’une augmentation générale de leur traitement lorsque le salaire minimum progresse.

Le point d’indice au cœur des revendications

Les syndicats estiment que le gel prolongé du point d’indice entraîne une dégradation du pouvoir d’achat des agents publics. Ils dénoncent une quatrième année sans augmentation générale de sa valeur, alors que les dépenses quotidiennes continuent de peser sur les ménages. Les organisations signataires réclament aussi une refonte des grilles indiciaires, afin de redonner des perspectives d’évolution salariale aux agents et d’éviter un rapprochement progressif des rémunérations entre les différents niveaux de qualification. Elles demandent également la suppression du jour de carence et le maintien intégral de la rémunération lors des congés de maladie ordinaire.

Le gouvernement doit poursuivre ses échanges avec les représentants de la fonction publique, mais aucune mesure générale de revalorisation du point d’indice n’a été annoncée à ce stade. Cette absence de réponse explique la décision des syndicats de maintenir la pression. La mobilisation du 17 novembre pourrait concerner les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, sans que son ampleur puisse encore être anticipée. Pour l’exécutif, l’enjeu sera de trouver un équilibre entre les revendications salariales des quelque 5,8 millions d’agents publics et les contraintes budgétaires, dans un contexte où les finances de l’État restent particulièrement dégradées.