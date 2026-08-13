Grève des pompiers : l’intersyndicale dénonce l’absence de « mesures concrètes »

Les sapeurs-pompiers professionnels expriment leur mécontentement face à l'absence de réponses du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, lors d'une récente rencontre. En réponse à une saturation de leurs services, l'intersyndicale appelle à une grève, exigeant des recrutements massifs et des avancées sur leurs conditions de travail et leurs retraites.

Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels affirment n’avoir obtenu aucune réponse concrète après leur rencontre avec le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, jeudi 13 août. L’intersyndicale estime que le gouvernement n’est pas à la hauteur de la saturation actuelle des services départementaux d’incendie et de secours.

L’ensemble des agents des Sdis est appelé à faire grève jeudi. Les syndicats alertent sur le manque de personnel, l’augmentation du nombre d’interventions et la dégradation des conditions de travail. Selon eux, les pompiers ne peuvent plus compenser durablement les insuffisances du système sans renforts humains et financiers.

Des recrutements massifs réclamés

L’intersyndicale demande l’adoption d’une loi de modernisation de la sécurité civile ainsi que des recrutements importants de pompiers professionnels et d’agents techniques et administratifs. Elle réclame également un budget permettant de mieux protéger la santé physique et psychologique des personnels.

Les organisations syndicales souhaitent enfin l’ouverture immédiate de négociations avec le ministère de l’Intérieur, après quatorze années qu’elles jugent sans avancée majeure. Elles demandent aussi que leurs revendications sur les retraites soient prises en compte dans la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale.