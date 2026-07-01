Les syndicats de policiers mettent la pression sur le gouvernement sur les salaires

Plusieurs milliers de policiers ont défilé mardi à Paris à l’appel des syndicats Alliance Police, Unité Police FO et Synergie Officiers pour réclamer une revalorisation de leurs rémunérations. Le cortège, parti de Bercy jusqu’à la direction des ressources humaines du ministère de l’Intérieur, entend dénoncer une perte de pouvoir d’achat et des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles. Les organisations syndicales affirment avoir mobilisé près de 5.000 fonctionnaires venus de nombreuses régions.

La mobilisation intervient après l’annonce d’une réforme statutaire accordant d’importantes augmentations aux commissaires de police, pouvant atteindre 1.350 euros mensuels pour certains grades. Les syndicats estiment que cette mesure crée un déséquilibre avec les policiers de terrain, qui, selon eux, n’ont bénéficié d’aucune revalorisation comparable malgré les contraintes opérationnelles auxquelles ils sont confrontés au quotidien.

Une prime au cœur des revendications

Au centre des discussions figure l’indemnité de sujétions spéciale police (ISSP), assimilée à une prime de risque. Gelée depuis 2019, elle représente un enjeu majeur puisqu’elle est intégrée au calcul des pensions de retraite. Les syndicats réclament sa revalorisation et dénoncent également des disparités dans l’attribution de certaines primes prévues par le protocole de modernisation des ressources humaines signé en 2022. Selon eux, près de 1.700 agents en auraient été exclus pour des raisons budgétaires, notamment parmi les CRS autoroutiers et d’autres services spécialisés.

Les représentants syndicaux préviennent que cette journée de mobilisation pourrait n’être qu’une première étape. Faute d’avancées au cours de l’été, ils annoncent une rentrée sociale particulièrement tendue dès le mois de septembre, avec des actions plus importantes pour obtenir des engagements du gouvernement sur les salaires, les primes et la reconnaissance des missions exercées par les policiers.