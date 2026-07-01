Avant le sommet de l’OTAN, les alliés occidentaux évitent toute critique sur les droits de l’homme en Turquie

À quelques jours du sommet de l’OTAN prévu les 7 et 8 juillet à Ankara, les pays membres de l’Alliance devraient éviter d’aborder publiquement la question des droits de l’homme et de la répression de l’opposition en Turquie. Selon plusieurs diplomates, les préoccupations liées à la démocratie turque ont progressivement été reléguées au second plan au profit des enjeux de sécurité et de défense.

Ce changement de stratégie marque une rupture avec la situation de 2021, lorsque dix ambassadeurs occidentaux avaient demandé la libération d’un homme considéré comme un prisonnier politique. Leur initiative avait provoqué une grave crise diplomatique avec le président Recep Tayyip Erdoğan, qui avait alors menacé de les expulser avant qu’un compromis ne permette d’apaiser les tensions.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les priorités des pays occidentaux ont évolué. Face aux nouvelles menaces sécuritaires en Europe, les États membres de l’OTAN ont renforcé leur coopération avec la Turquie, dont la position géographique, les capacités militaires et l’industrie de défense sont jugées essentielles pour l’Alliance.

Le sommet d’Ankara devrait illustrer cette évolution diplomatique. Les dirigeants des 32 pays membres de l’OTAN devraient concentrer leurs discussions sur le renforcement de la défense collective, l’augmentation des dépenses militaires et le soutien à l’Ukraine, sans faire des questions relatives aux libertés publiques en Turquie un sujet central des échanges.

Selon les observateurs, cette approche reflète la volonté des alliés occidentaux de préserver l’unité de l’OTAN dans un contexte international marqué par de fortes tensions. Si les critiques concernant la situation des droits de l’homme en Turquie n’ont pas disparu, elles sont désormais largement éclipsées par les impératifs stratégiques et sécuritaires de l’Alliance.