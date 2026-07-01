Donald Trump déclare plus de 1,4 milliard de dollars de revenus grâce aux cryptomonnaies

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir perçu plus de 1,4 milliard de dollars de revenus liés aux activités de cryptomonnaies de sa famille au cours de l’année 2025. Ces chiffres figurent dans sa dernière déclaration financière annuelle déposée auprès du Bureau américain de l’éthique gouvernementale et témoignent de l’importance prise par les actifs numériques dans son patrimoine.

Selon les documents officiels, les sociétés de Donald Trump ont reçu près de 800 millions de dollars provenant de World Liberty Financial, une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies qu’il a cofondée avec ses fils. Cette somme comprend plus de 520 millions de dollars issus de la vente de jetons numériques, ainsi que plus de 250 millions de dollars provenant de la cession de participations dans la société.

Le président américain a également déclaré 635 millions de dollars de revenus supplémentaires grâce à la vente de pièces de monnaie numériques à son effigie. Ces actifs constituent désormais une source majeure de ses revenus, alors que son administration a adopté plusieurs mesures favorables au développement du secteur des cryptomonnaies.

Ces nouvelles déclarations financières illustrent l’évolution rapide de la situation patrimoniale de Donald Trump. Un an plus tôt, ses revenus liés aux actifs numériques étaient déjà en forte progression, mais représentaient des montants nettement inférieurs à ceux désormais enregistrés.

La publication de ces chiffres intervient alors que les activités du président dans le secteur des cryptomonnaies continuent de susciter des interrogations sur d’éventuels conflits d’intérêts. Ses entreprises évoluent dans un marché directement concerné par les décisions réglementaires prises par son administration, un sujet qui alimente le débat politique aux États-Unis.