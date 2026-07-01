L’Ukraine se prépare à une nouvelle offensive russe : le chef de l’armée évoque une menace venue du nord

L’armée ukrainienne se prépare à une éventuelle nouvelle offensive russe depuis le nord du pays, a déclaré le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrskyi. Dans une interview diffusée à la télévision ukrainienne, il a toutefois estimé qu’une tentative de prise de Kiev par les forces russes restait peu probable.

Selon le haut responsable militaire, le scénario le plus crédible serait une offensive lancée depuis la région russe de Briansk. Cette opération viserait non pas la capitale ukrainienne, mais la région de Tchernihiv, dans le nord du pays, afin de contraindre l’Ukraine à redéployer une partie de ses troupes engagées sur les autres secteurs du front.

Oleksandr Syrskyi a expliqué qu’une telle stratégie permettrait à la Russie d’étendre la ligne de front, longue d’environ 1 250 kilomètres, et de priver les forces ukrainiennes de précieuses réserves. Il a précisé que l’armée ukrainienne considérait cette hypothèse comme réaliste et s’y préparait activement.

Le commandant en chef a en revanche jugé peu probable une attaque menée depuis le Bélarus. Bien que Minsk ait autorisé la Russie à utiliser son territoire lors de l’invasion de février 2022, il estime que les autorités biélorusses ne devraient pas accepter une implication militaire plus importante dans le conflit.

Ces déclarations interviennent alors que les autorités ukrainiennes alertent depuis plusieurs semaines sur les pressions exercées par Moscou sur son allié biélorusse. Elles témoignent de la vigilance de Kiev face à une possible évolution de la stratégie russe, alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts du pays.