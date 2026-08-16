Disneyland Paris prépare une transformation majeure de Space Mountain, avec une fermeture envisagée en 2027

Disneyland Paris annonce une rénovation majeure de l'attraction Star Wars Hyperspace Mountain, prévue pour débuter en 2027 et nécessitant une fermeture de près de deux ans. Bien que plusieurs options, incluant un retour au thème initial de Jules Verne, soient évoquées, aucune confirmation officielle n'a encore été donnée concernant la durée des travaux ou le nouveau concept.

Disneyland Paris préparerait une rénovation d’envergure de Star Wars Hyperspace Mountain, l’une des attractions les plus emblématiques de son parc historique. Le chantier pourrait commencer en 2027 et entraîner une fermeture prolongée, potentiellement pendant près de deux ans. À ce stade, Disneyland Paris n’a toutefois pas publié de calendrier officiel détaillant la durée des travaux, la date de réouverture ou la future identité de l’attraction.

Inaugurée en 1995 sous le nom Space Mountain : De la Terre à la Lune, l’attraction s’inspirait à l’origine de l’univers de Jules Verne et de l’esthétique rétrofuturiste de Discoveryland. Elle est devenue Space Mountain : Mission 2 en 2005, puis Star Wars Hyperspace Mountain en 2017. Malgré plusieurs modernisations, son parcours intérieur, son système de lancement et une partie importante de ses infrastructures reposent toujours sur la conception originale développée par Disney et le constructeur Vekoma.

Un possible retour à l’univers de Jules Verne

Parmi les hypothèses les plus commentées figure un retour à l’identité De la Terre à la Lune, particulièrement appréciée des visiteurs historiques. Une fermeture longue permettrait de remplacer certains éléments techniques, de rénover les décors intérieurs, de moderniser les effets visuels et sonores et d’améliorer le confort des trains. Cette orientation reste cependant spéculative : les informations disponibles évoquent une fermeture à partir d’octobre 2027, mais Disney n’a pas encore officiellement confirmé le projet ni le retour au thème de Jules Verne.

Cette transformation s’inscrirait dans le vaste renouvellement de Disneyland Paris, déjà marqué par la métamorphose du second parc en Disney Adventure World et l’ouverture du Monde de La Reine des Neiges. Space Mountain, reconnaissable à son imposant dôme et à son canon Columbiad, demeure l’un des principaux symboles du complexe depuis plus de trente ans. Une réhabilitation complète constituerait donc un chantier stratégique, mais les visiteurs devront attendre une communication officielle pour connaître précisément le calendrier et le contenu de la future expérience.