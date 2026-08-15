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Départs en vacances : une circulation « extrêmement difficile » samedi sur les routes

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Départs en vacances : une circulation « extrêmement difficile » samedi sur les routes
Départs en vacances : une circulation « extrêmement difficile » samedi sur les routes

La journée du samedi 1er août s’annonce particulièrement éprouvante pour les automobilistes. Bison Futé classe la circulation noire dans le sens des départs et prévoit des conditions « extrêmement difficiles » sur l’ensemble des principaux axes routiers français.

Les encombrements devraient toucher les itinéraires conduisant vers la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’arc méditerranéen. Les premières difficultés sont attendues dès le début de la matinée et pourraient se prolonger jusqu’en début de soirée.

Les autoroutes A6 et A10 particulièrement surveillées

En Île-de-France, le trafic devrait être très dense dès la nuit de vendredi à samedi. La fréquentation des autoroutes A6 et A10 augmentera fortement dans la matinée pour atteindre son maximum à l’approche de midi, avant une amélioration progressive attendue au cours de l’après-midi.

Dans le sens des retours, la circulation est classée difficile. Les ralentissements devraient s’intensifier à partir du milieu de la matinée sur la côte atlantique, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et autour de la Méditerranée, puis se maintenir jusqu’à la fin de l’après-midi.

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