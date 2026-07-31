Bison Futé annonce un samedi noir sur les routes de France

Le samedi 2 août est classé en noir par Bison Futé, signalant des conditions de circulation fortement dégradées sur de nombreux axes routiers en France. Ce week-end s'annonce chargé en raison des départs en vacances, avec des ralentissements prévus jusqu'au lundi 3 août. Les automobilistes sont conseillés d'adapter leurs horaires de départ pour éviter l'encombrement.

Les automobilistes qui prennent la route ce samedi 2 août vont devoir s’armer de patience. Bison Futé classe la journée en noir dans le sens des départs sur une grande partie du territoire français. Cette classification, la plus élevée de l’échelle, traduit des conditions de circulation particulièrement dégradées avec des ralentissements attendus sur les principaux axes routiers.

Quatre jours de trafic dense

La période de forte affluence ne se limite pas au samedi. Du vendredi 31 juillet au lundi 3 août inclus, les routes resteront chargées dans toute la France. Ces quatre jours correspondent au pic des départs estivaux, moment où des millions de Français quittent leur domicile pour rejoindre leurs destinations de vacances. Les axes menant vers les côtes atlantiques et méditerranéennes seront logiquement les plus sollicités.

Pour limiter les désagréments, les usagers peuvent consulter les prévisions détaillées de Bison Futé et adapter leurs horaires de départ. Les créneaux en début de matinée ou en fin de soirée permettent généralement d’éviter les heures les plus encombrées. La prudence reste de mise sur l’ensemble du réseau routier durant ce week-end de grands départs.