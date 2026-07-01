Premier grand chassé-croisé de l’été : circulation très difficile attendue dès vendredi

Le premier week-end des vacances d’été s’annonce particulièrement chargé sur les routes françaises. Entre 5 et 8 millions d’automobilistes sont attendus sur le réseau routier, selon le ministre des Transports Philippe Tabarot. Bison Futé classe les journées de vendredi et samedi en rouge dans le sens des départs, en raison d’un trafic soutenu vers les principales destinations touristiques françaises et des arrivées de vacanciers en provenance des pays voisins.

Vendredi, les principaux ralentissements sont attendus sur les axes menant vers le quart Nord-Est, la façade atlantique, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le littoral méditerranéen. En Île-de-France, les autoroutes A10, A6 et A13 devraient connaître d’importantes difficultés de circulation entre la fin de la matinée et la soirée. Dans le sens des retours, seules les régions du Nord et du Grand Ouest sont placées en vigilance orange.

Un trafic encore soutenu samedi avant une accalmie

La journée de samedi s’annonce également compliquée pour les vacanciers. Les autoroutes desservant la côte atlantique, l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’arc méditerranéen concentreront l’essentiel des embouteillages. En région parisienne, les A10, A6 et A13 seront particulièrement encombrées dès le début de la matinée et jusqu’au milieu de l’après-midi. En revanche, aucun problème majeur n’est attendu dans le sens des retours.

La circulation devrait progressivement retrouver un niveau plus fluide dimanche. Bison Futé prévoit néanmoins des ralentissements en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs en fin de journée. Pour les retours, les difficultés se concentreront principalement en Île-de-France, notamment sur les autoroutes A10, A6 et A13, où des bouchons sont attendus entre le milieu de l’après-midi et la soirée.