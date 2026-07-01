Les prisons françaises atteignent un nouveau sommet de surpopulation

Le nombre de personnes détenues en France a de nouveau progressé pour atteindre 88.829 détenus au 1er juin, selon les dernières statistiques du ministère de la Justice. En un an, la population carcérale a augmenté d’environ 4.400 personnes, soit une hausse de 5,2 %, confirmant la pression croissante qui s’exerce sur les établissements pénitentiaires.

Dans le même temps, le nombre de places disponibles n’a progressé que marginalement, à 63.237 places opérationnelles. Conséquence directe, 7.608 détenus étaient contraints de dormir sur des matelas installés au sol, un chiffre en hausse de plus de 32 % sur un an.

Un système pénitentiaire sous tension

La situation est particulièrement critique dans les maisons d’arrêt, qui accueillent les prévenus ainsi que les condamnés à de courtes peines. Leur taux d’occupation atteignait 173,2 % au début du mois de juin, tandis que la densité carcérale moyenne s’élevait à 140,5 % à l’échelle nationale.

Face à cette dégradation continue, les syndicats de surveillants, les directeurs d’établissement et les autorités de contrôle multiplient les alertes. Dans son dernier rapport annuel, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, a qualifié la situation de « catastrophe pénitentiaire », estimant que le système carcéral français se rapproche d’un point de rupture.