Les écologistes veulent censurer le gouvernement après l’épisode de canicule

Les députés écologistes ont annoncé le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement, qu’ils accusent d’avoir sous-estimé les conséquences de la canicule et de ne pas être suffisamment préparé aux effets du changement climatique. La présidente du groupe, Cyrielle Chatelain, a indiqué que cette initiative serait portée par l’ensemble des formations de gauche.

À l’issue d’un échange tendu avec le Premier ministre, Sébastien Lecornu, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale. La députée a dénoncé ce qu’elle considère comme une politique aggravant le réchauffement climatique et a également annoncé son intention de demander la création d’une commission d’enquête sur la gestion de la crise.

Une motion portée par la gauche

Cyrielle Chatelain s’est dite convaincue de pouvoir réunir les 58 signatures nécessaires au dépôt de la motion de censure. Selon elle, l’exécutif refuse de remettre en cause son action malgré les épisodes de chaleur extrême qui se multiplient et les difficultés rencontrées par les services publics pour y faire face.

Le Premier ministre a rejeté les accusations d’inaction formulées par les élus écologistes. Le dépôt de cette motion de censure ouvre une nouvelle séquence politique à l’Assemblée nationale, même si ses chances d’être adoptée restent limitées en l’absence d’une majorité suffisante.