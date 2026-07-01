La Pologne alerte sur un risque de sabotages russes pour attiser les tensions avec l’Ukraine

Les services de renseignement polonais se préparent à une possible intensification des opérations de sabotage menées par la Russie afin d’exacerber les tensions entre les Polonais et les Ukrainiens, a déclaré le ministre chargé des services spéciaux, Tomasz Siemoniak. Cette mise en garde intervient dans un contexte de crispation croissante entre Varsovie et Kiev sur fond de différends historiques et politiques.

Selon le ministre, Moscou cherche à exploiter ces divisions en recourant à des campagnes de désinformation, à des réseaux de faux comptes sur les réseaux sociaux et à d’éventuelles actions de sabotage visant à semer la discorde. Les autorités polonaises estiment notamment que des attaques contre des ressortissants ukrainiens présents en Pologne ne peuvent être exclues et pourraient servir les intérêts de la Russie.

Les services de sécurité polonais affirment avoir observé des activités suspectes de personnes susceptibles d’être liées aux services russes à proximité de sites sensibles, notamment des infrastructures militaires, des organisations humanitaires et des installations soutenant la coopération entre la Pologne et l’Ukraine. Les autorités précisent toutefois qu’aucune menace imminente n’a été identifiée à ce stade.

Ces inquiétudes interviennent après plusieurs incidents ayant ravivé les tensions entre Varsovie et Kiev, notamment la décision du président polonais Karol Nawrocki de retirer une haute distinction honorifique au président ukrainien Volodymyr Zelensky à la suite d’une controverse liée à une unité militaire ukrainienne portant le nom d’insurgés impliqués dans des massacres de Polonais durant la Seconde Guerre mondiale.

Les responsables polonais soulignent que plusieurs services de renseignement occidentaux partagent leurs préoccupations concernant d’éventuelles opérations hybrides ou actes de sabotage russes visant la Pologne et les États baltes. Varsovie affirme rester en état d’alerte afin de prévenir toute tentative de déstabilisation dans une région devenue l’un des principaux points d’appui du soutien occidental à l’Ukraine.