Révélations sur une coopération militaire secrète entre la Russie et la Chine qui inquiète l’Europe

La Russie a secrètement approuvé un programme d’entraînement militaire de haut niveau avec la Chine l’année dernière, selon des responsables européens et des documents consultés par Reuters. Cette coopération, directement liée à la guerre en Ukraine, aurait été autorisée personnellement par le ministre russe de la Défense, Andreï Belousov, et aurait impliqué plusieurs hauts gradés des deux pays.

D’après les informations obtenues par Reuters, au moins quatre généraux russes et chinois ont participé à ces entraînements. Les responsables européens estiment que l’implication de responsables militaires de ce niveau souligne l’importance stratégique accordée par Moscou et Pékin au renforcement de leur coopération en matière de défense.

Un document russe classifié consulté par l’agence de presse fait référence à un décret interne signé en août 2025 par Andreï Belousov. En application de cette décision, une délégation des forces armées russes s’est rendue en Chine afin de suivre plusieurs sessions de formation au sein d’installations de l’Armée populaire de libération.

Parmi les exercices organisés figurait notamment un stage de trois semaines consacré à la protection contre les menaces radiologiques, biologiques et chimiques. Cette formation s’est déroulée en novembre dans une installation militaire située à Pékin et portait sur des scénarios susceptibles d’être rencontrés dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Ces révélations alimentent les préoccupations croissantes de plusieurs pays européens concernant le rapprochement militaire entre la Russie et la Chine. Pékin a nié qu’un tel programme d’entraînement ait eu lieu, mais les documents et les témoignages recueillis par Reuters renforcent les interrogations sur l’ampleur de la coopération stratégique entre les deux puissances.