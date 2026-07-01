Afrique du Sud : Ramaphosa remanie son gouvernement et rétrograde un ancien chef de l’Alliance démocratique

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé un remaniement de son gouvernement, marqué par la rétrogradation de l’ancien dirigeant de l’Alliance démocratique (DA), principal partenaire de coalition de son parti. Cette décision intervient à la demande du nouveau chef de la formation politique.

L’ancien responsable de la DA quitte ainsi son poste de ministre de l’Agriculture pour devenir ministre adjoint du Commerce. Ce changement s’inscrit dans une réorganisation de la représentation du parti au sein du gouvernement de coalition dirigé par Cyril Ramaphosa.

Le nouveau dirigeant de l’Alliance démocratique, Geordin Hill-Lewis, élu à la tête du parti en avril, avait officiellement demandé au président sud-africain de revoir la composition des ministres issus de sa formation il y a deux semaines. Le chef de l’État a finalement accédé à cette requête en procédant à ce remaniement.

Cette décision illustre les ajustements en cours au sein de la coalition gouvernementale sud-africaine, où les différents partenaires cherchent à redéfinir leurs responsabilités et leur influence après les changements intervenus à la tête de l’Alliance démocratique. Les autorités n’ont pas donné davantage de détails sur les raisons de cette réorganisation ni sur d’éventuels autres changements à venir.