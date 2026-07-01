Après les séismes meurtriers, les États-Unis déploient plus de 900 militaires au Venezuela dans une opération sans précédent

Les États-Unis ont déployé plus de 900 militaires au Venezuela afin de soutenir les opérations de secours après les puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le pays la semaine dernière. En parallèle, environ 800 autres membres des forces armées américaines sont mobilisés depuis Porto Rico et l’île de Curaçao pour appuyer cette mission humanitaire, a indiqué à Reuters le général Francis Donovan, chef du Commandement Sud des États-Unis.

Selon le général américain, les forces déployées participent aux opérations de recherche et de sauvetage, contribuent à la remise en service de l’aéroport et assurent un soutien logistique afin de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire. Des moyens aériens et navals ont également été mobilisés pour accélérer les secours dans les zones les plus touchées.

L’armée américaine a aussi engagé plusieurs drones MQ-9 Reaper au-dessus du territoire vénézuélien. Ces appareils permettent de recueillir des informations sur l’état des infrastructures, de localiser les bâtiments endommagés et de vérifier l’accessibilité des routes. Les données collectées sont analysées avec le soutien d’une cellule de coordination basée à Miami avant d’être transmises aux autorités vénézuéliennes.

Le général Donovan a expliqué que ces moyens de surveillance sont habituellement utilisés pour suivre des menaces régionales, mais qu’ils servent cette fois à renforcer l’efficacité des opérations de secours. Selon lui, ces capacités offrent une vision d’ensemble que les équipes présentes au sol ne peuvent pas toujours obtenir.

Ce déploiement marque un changement majeur dans les relations militaires entre Washington et Caracas. Il intervient quelques mois seulement après une opération américaine menée le 3 janvier visant à capturer le président vénézuélien Nicolás Maduro, illustrant un revirement inédit vers une coopération centrée sur l’aide humanitaire à la suite de la catastrophe naturelle.