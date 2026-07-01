Fusion à 3,7 milliards de dollars abandonnée : Getty Images et Shutterstock renoncent face au veto du Royaume-Uni

Getty Images a annoncé l’abandon de son projet de fusion avec Shutterstock, une opération évaluée à 3,7 milliards de dollars qui devait donner naissance à l’un des plus grands groupes mondiaux de contenus visuels sous licence. La décision fait suite aux exigences de l’autorité britannique de la concurrence, qui avait conditionné son feu vert à la vente de l’activité éditoriale de Shutterstock.

Les deux entreprises avaient dévoilé leur projet de rapprochement en janvier 2025 afin de créer un acteur de premier plan capable de mieux résister à la montée en puissance des outils de génération d’images par intelligence artificielle. Mais Getty Images a finalement choisi de renoncer à l’opération plutôt que d’accepter les conditions imposées par le régulateur britannique.

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés estimait que la fusion risquait de réduire la concurrence sur le marché des contenus d’actualité. Selon son enquête, l’activité éditoriale de Shutterstock constitue l’un des rares concurrents significatifs de Getty Images au Royaume-Uni. Sans sa cession, les médias britanniques auraient disposé d’un choix plus limité, avec un risque de hausse des prix.

Getty Images a indiqué que la fusion serait officiellement abandonnée après l’expiration de la date limite prolongée, fixée au 6 juillet. L’entreprise a également annoncé son intention de faire appel à un conseiller financier afin d’étudier différentes options stratégiques et de financement pour poursuivre son développement.

L’échec de cette opération intervient alors que Getty Images et Shutterstock sont confrontés à une concurrence croissante des générateurs d’images par intelligence artificielle, qui permettent de produire des visuels rapidement et à moindre coût. Pour plusieurs analystes, même si la fusion aurait permis de réaliser des économies d’échelle, elle n’aurait probablement fait que retarder les difficultés auxquelles les deux entreprises sont désormais confrontées dans un secteur en pleine mutation.