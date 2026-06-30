«On s’est quittées en bons termes»: Évelyne Dhéliat brise le silence sur le départ surprise de Tatiana Silva de TF1

Le départ de Tatiana Silva de la météo de TF1 a surpris les téléspectateurs. Présente depuis plusieurs années sur la chaîne, la jeune femme a quitté son poste en cours de saison, un timing qui a forcément interrogé. Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1, a tenu à clarifier les choses à Télé 7 jours. Selon elle, ce départ n’a rien d’un clash ni d’une rupture brutale.

« Tatiana avait envie d’autre chose »

Évelyne Dhéliat l’assure : Tatiana Silva est partie parce qu’elle souhaitait prendre une autre direction. « Tatiana avait envie d’autre chose », a-t-elle expliqué. La présentatrice météo ne serait donc pas partie à la suite d’un désaccord interne ou d’un malaise avec la chaîne. Son départ relève d’un choix personnel et professionnel. Évelyne Dhéliat insiste aussi sur la manière dont la séparation s’est déroulée. « On s’est quittées en bons termes », a-t-elle déclaré.

Ange Noiret prend la relève

Pour remplacer Tatiana Silva, TF1 a misé sur Ange Noiret. Un choix pleinement assumé par Évelyne Dhéliat, qui ne cache pas sa satisfaction. Elle se dit « plus que satisfaite » de son nouveau présentateur météo. Ange Noiret s’installe donc progressivement comme un visage important de la météo de TF1, avec un style déjà identifié.

« Un côté spontané qui fait sa marque de fabrique »

Évelyne Dhéliat apprécie particulièrement la personnalité d’Ange Noiret à l’antenne. Elle souligne notamment « un côté spontané qui fait sa marque de fabrique ». Cette spontanéité semble être l’un des éléments qui ont convaincu TF1 de lui confier cette place. Après le départ de Tatiana Silva, la chaîne cherche à maintenir une météo identifiable, incarnée et proche du public.