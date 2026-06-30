Le Kazakhstan ouvre un nouveau chapitre politique avec l’entrée en vigueur d’une Constitution historique

Le Kazakhstan franchit une nouvelle étape de son évolution politique avec l’entrée en vigueur de sa nouvelle Constitution. Le président Kassym-Jomart Tokaïev a présenté cette réforme comme une transformation majeure de l’État, affirmant qu’elle devait redéfinir les fondements des institutions et renforcer l’indépendance du pays.

Approuvée par référendum en mars, la nouvelle loi fondamentale instaure notamment un poste de vice-président et prévoit l’organisation d’élections législatives anticipées en août afin de mettre en place un Parlement aux effectifs réduits. Selon Tokaïev, cette réforme constitue une refonte en profondeur des structures politiques du Kazakhstan.

Premier producteur de pétrole d’Asie centrale, le Kazakhstan occupe une position stratégique sur la scène internationale. Depuis son indépendance de l’Union soviétique en 1991, le pays s’efforce de maintenir des relations équilibrées avec la Russie, la Chine et les pays occidentaux, faisant de cette stabilité politique un enjeu majeur pour la région.

La rapidité avec laquelle la Constitution a été rédigée puis adoptée a toutefois alimenté les spéculations sur les véritables objectifs de cette réforme. Le futur vice-président sera en effet le premier dans l’ordre de succession du chef de l’État, dont le mandat unique prendra fin en 2029. Cette nouveauté est perçue par plusieurs observateurs comme une manière d’organiser à l’avance la future transition du pouvoir.

Pour l’analyste politique Rustam Burnashev, cette Constitution met en place « un nouveau mécanisme de transmission du pouvoir du deuxième président au troisième ». Depuis son arrivée au pouvoir en 2019 pour succéder à Noursoultan Nazarbaïev, Kassym-Jomart Tokaïev a conservé l’essentiel du système politique existant, malgré une rupture progressive avec son prédécesseur.

Les relations entre les deux hommes se sont fortement dégradées après les violents troubles de 2022, qui avaient fait des centaines de morts. Tokaïev avait alors accusé une faction fidèle à Nazarbaïev d’avoir tenté un coup d’État. Dans ce contexte, l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution apparaît comme une étape décisive dans la consolidation de son pouvoir et dans la préparation de la prochaine succession présidentielle.