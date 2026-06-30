Épidémie d’Ebola : la RDC interdit les rassemblements publics, y compris à Kinshasa

La République démocratique du Congo a interdit les rassemblements publics dans quatre provinces, dont la capitale Kinshasa, afin de tenter d’endiguer une épidémie mortelle d’Ebola. Cette mesure intervient alors que les autorités cherchent à limiter les risques de propagation du virus.

L’interdiction a été annoncée lundi et concerne notamment Kinshasa, où une importante manifestation est prévue le 8 juillet. Les autorités présentent cette décision comme une mesure de santé publique destinée à protéger la population face à l’évolution de l’épidémie.

Cette manifestation devait réunir des opposants à un projet de réforme constitutionnelle. Les figures de l’opposition dénoncent toutefois une décision « politiquement motivée » et s’interrogent sur le calendrier de cette interdiction, annoncée à quelques jours du rassemblement.

Le gouvernement congolais n’a pas établi de lien politique avec cette mesure et affirme qu’elle répond exclusivement à la nécessité de freiner la propagation d’Ebola. Les autorités sanitaires poursuivent leurs efforts pour contenir l’épidémie, qui suscite une vive inquiétude dans le pays.

La République démocratique du Congo est régulièrement confrontée à des flambées d’Ebola. Les autorités espèrent que la limitation des rassemblements contribuera à réduire les contacts entre les personnes et à ralentir la transmission du virus, alors que les équipes médicales poursuivent leurs opérations de dépistage, de prise en charge des malades et de surveillance sanitaire.