Biélorussie : une ex-prisonnière politique met en garde contre un assouplissement des sanctions malgré les libérations

Une ancienne prisonnière politique biélorusse a exprimé ses réserves quant à un éventuel allègement des sanctions occidentales contre la Biélorussie, estimant que la répression se poursuit malgré plusieurs libérations de détenus. Selon elle, lever les sanctions tant que les arrestations continuent risquerait d’envoyer un mauvais signal.

La journaliste biélorusse Katsiaryna Andreyeva, libérée en mars dans le cadre d’un accord conclu entre Minsk et les États-Unis portant notamment sur les sanctions, s’est exprimée lundi à Genève. Elle a rappelé que de nombreux opposants restent emprisonnés et que de nouvelles arrestations continuent d’être signalées dans le pays.

Selon un rapport des Nations unies, plus de 950 prisonniers politiques sont toujours détenus en Biélorussie. Ce chiffre alimente les inquiétudes des organisations de défense des droits humains, qui dénoncent la poursuite de la répression contre les opposants au pouvoir.

Katsiaryna Andreyeva a décrit les conditions de détention comme étant « difficiles » et a indiqué craindre pour le sort des personnes toujours incarcérées. Elle a insisté sur le fait que les libérations individuelles ne doivent pas masquer la situation globale des droits humains dans le pays.

L’ancienne détenue estime que tout débat sur un assouplissement des sanctions devrait tenir compte de la poursuite des arrestations et de la répression. Selon elle, des concessions diplomatiques ne devraient intervenir que lorsque des progrès durables seront constatés en matière de libertés fondamentales et de libération des prisonniers politiques.

Ses déclarations interviennent alors que plusieurs pays occidentaux examinent leurs relations avec Minsk, dans un contexte où les questions des droits humains et des sanctions restent au cœur des discussions diplomatiques concernant la Biélorussie.