Une flottille pour Gaza quitte Bristol malgré les risques du blocus israélien

Un navire avec douze volontaires quitte Bristol pour tenter de contourner le blocus israélien et livrer de l’aide humanitaire à Gaza. Malgré les risques d'interceptions par les forces israéliennes, ce départ s'inscrit dans une mobilisation internationale visant à soutenir la population gazaouie, déjà lourdement affectée par le siège.

Un navire transportant douze volontaires a appareillé de Bristol, au Royaume-Uni, dans le cadre d’une campagne visant à forcer le blocus israélien et à acheminer de l’aide humanitaire à Gaza.

Le départ a eu lieu lce lundi. Le bateau s’inscrit dans une initiative plus large destinée à contourner le siège imposé par Israël sur la bande de Gaza, où l’acheminement de l’aide reste sévèrement restreint.

Depuis 2010, Israël a intercepté chaque flottille tentant d’atteindre Gaza. Des volontaires ayant participé à des missions précédentes témoignent de mauvais traitements subis aux mains des forces israéliennes lors de ces interceptions.

Les douze membres d’équipage à bord du navire britannique sont conscients de ces précédents. Leur départ de Bristol marque néanmoins la poursuite d’une mobilisation civile internationale qui cherche, par voie maritime, à contester le blocus et à faire parvenir des secours à la population gazaouie.