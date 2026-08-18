Une flottille pour Gaza quitte Bristol malgré les risques du blocus israélien

Un navire transportant douze volontaires a appareillé de Bristol, au Royaume-Uni, dans le cadre d’une campagne visant à forcer le blocus israélien et à acheminer de l’aide humanitaire à Gaza.
Le départ a eu lieu lce lundi. Le bateau s’inscrit dans une initiative plus large destinée à contourner le siège imposé par Israël sur la bande de Gaza, où l’acheminement de l’aide reste sévèrement restreint.
Depuis 2010, Israël a intercepté chaque flottille tentant d’atteindre Gaza. Des volontaires ayant participé à des missions précédentes témoignent de mauvais traitements subis aux mains des forces israéliennes lors de ces interceptions.
Les douze membres d’équipage à bord du navire britannique sont conscients de ces précédents. Leur départ de Bristol marque néanmoins la poursuite d’une mobilisation civile internationale qui cherche, par voie maritime, à contester le blocus et à faire parvenir des secours à la population gazaouie.
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