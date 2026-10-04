KillSec démantelé : le chef présumé du gang de hackers n’avait que 16 ans

Europol annonce le démantèlement de KillSec, un gang de hackers responsable de 1 000 attaques par rançongiciel. Trois suspects, dont un adolescent de 16 ans, sont arrêtés. L'opération « KillSwitch » a permis de sécuriser 110 téraoctets de données et met en lumière la recrudescence de la cybercriminalité chez les mineurs.

Europol a annoncé le démantèlement de KillSec, un groupe cybercriminel responsable de près de 1 000 attaques par rançongiciel à travers le monde. Trois suspects ont été arrêtés, dont un adolescent de 16 ans identifié comme l’administrateur présumé de l’organisation.

L’opération, baptisée « KillSwitch » et pilotée par la police criminelle allemande en lien avec le parquet de Hambourg, a abouti le 30 septembre 2026 à la prise de contrôle du site de fuite utilisé par le groupe. Europol précise que cette saisie a permis de sécuriser au moins 110 téraoctets de données contre tout accès ultérieur non autorisé. Cinq serveurs ont été placés sous contrôle judiciaire, et huit perquisitions ont été conduites simultanément en Grèce, en Roumanie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Ce qui frappe dans cette affaire, c’est l’âge des protagonistes. Le chef présumé du gang n’a que 16 ans. Le développeur du rançongiciel utilisé par le groupe vient tout juste de fêter ses 18 ans, mais était encore mineur au moment d’une partie des faits reprochés. Les enquêteurs ont également identifié un négociateur et un affilié ayant eu recours aux outils du groupe pour mener leurs propres opérations d’extorsion.

KillSec opérait selon un modèle dit de double extorsion : les données des victimes étaient d’abord chiffrées, les rendant inaccessibles, avant que les pirates ne menacent de les publier sur le web clandestin si aucune rançon n’était versée. Le groupe ciblait prioritairement les espaces de stockage en ligne insuffisamment protégés, exploitant des vulnérabilités connues ou des accès mal sécurisés pour exfiltrer les fichiers internes de ses cibles vers ses propres serveurs. Europol indique que certaines de ces opérations ont généré des « rançons substantielles ».

Actif depuis 2024, le groupe a rapidement attiré l’attention des services de police à partir du début de l’année 2025. Sur la totalité des attaques recensées, environ 500 ont abouti, dont au moins 70 visaient des organisations allemandes. Dix pays ont participé aux investigations, parmi lesquels la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Un élément notable distingue KillSec d’autres groupes similaires : le recours à l’intelligence artificielle, non seulement pour construire et maintenir son infrastructure technique, mais aussi pour identifier des cibles potentielles. Les enquêteurs cherchent désormais à retracer les flux financiers du groupe, y compris les avoirs détenus en cryptomonnaies.

Cette affaire s’inscrit dans une tendance préoccupante : la cybercriminalité organisée recrute de plus en plus parmi les mineurs. La France avait elle-même procédé, quelques mois plus tôt, à l’arrestation de sept jeunes pirates soupçonnés de plus de 1 500 cyberattaques, dont la majorité étaient encore mineurs. Au Royaume-Uni, un adolescent de 17 ans avait été interpellé pour sa participation aux activités du groupe Scattered Spider.