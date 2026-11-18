L'Union européenne envisage un prêt de 45 milliards d'euros pour aider l'Ukraine en 2027, face à un déficit budgétaire projeté de 70 milliards d'euros. Bien que cette initiative vise à soutenir l'économie ukrainienne en guerre, des divergences entre États membres sur le financement suscitent des préoccupations, nécessitant un consensus avant l'adoption finale.

L’Union européenne prépare une nouvelle enveloppe financière de 45 milliards d’euros destinée à soutenir l’Ukraine en 2027. Présentée ce mercredi 18 novembre par la Commission européenne, cette initiative doit permettre à Kiev de faire face à un déficit budgétaire considérable, alors que la guerre avec la Russie continue de peser sur son économie. Le dispositif, qui repose sur un emprunt commun européen, soulève toutefois des interrogations concernant son financement et la participation des États membres.

La Commission européenne poursuit ses efforts pour garantir le financement de l’Ukraine dans la durée. Bruxelles prépare un nouveau prêt de 45 milliards d’euros destiné à couvrir une partie des besoins financiers du pays pour l’année 2027. Selon les estimations communiquées par les autorités ukrainiennes, le déficit de financement pourrait atteindre environ 70 milliards d’euros l’année prochaine. Cette situation résulte notamment des dépenses militaires considérables, des destructions d’infrastructures et des difficultés économiques provoquées par la poursuite du conflit avec la Russie. Le nouveau mécanisme européen permettrait de couvrir près des deux tiers de ce besoin supplémentaire, tandis que le reste devrait être assuré par d’autres partenaires internationaux. Le Royaume-Uni, la Norvège, le Canada et le Japon figurent parmi les pays susceptibles de contribuer à cet effort.

Pour financer cette nouvelle enveloppe, la Commission européenne envisage de lever des fonds sur les marchés financiers au nom de l’Union européenne. Le mécanisme reposerait sur l’émission d’obligations communes, garanties par les ressources du budget européen. Contrairement à une aide budgétaire classique, l’opération prendrait donc la forme d’un emprunt dont le remboursement du capital serait lié au versement éventuel de réparations de guerre par la Russie. L’Union européenne se réserve également la possibilité d’utiliser, sous certaines conditions juridiques, les avoirs souverains russes immobilisés sur son territoire. Ces actifs représentent environ 210 milliards d’euros. Leur mobilisation demeure toutefois un sujet sensible, notamment en raison des risques juridiques et financiers associés à leur utilisation. La prise en charge des intérêts de l’emprunt constitue une autre question importante, dans un contexte de hausse des coûts de financement sur les marchés.

Des divergences entre les États membres sur le financement

La proposition intervient alors que l’Union européenne a déjà engagé un programme de soutien de 90 milliards d’euros pour les années 2026 et 2027. Ce mécanisme prévoit notamment des financements destinés au fonctionnement de l’État ukrainien et au renforcement de ses capacités de défense. La Commission avait déjà proposé, le 30 octobre, la répartition de 45 milliards d’euros pour 2027 dans le cadre de cette enveloppe existante, dont 13,3 milliards pour le soutien budgétaire et 31,7 milliards pour les capacités industrielles de défense. Le nouveau projet de financement doit donc être distingué de cette programmation antérieure. Il répond à des besoins supplémentaires apparus avec la prolongation du conflit et la dégradation des perspectives économiques ukrainiennes. Les modalités précises devront être examinées par les gouvernements européens avant toute adoption définitive.

Plusieurs États membres expriment déjà des réserves sur une nouvelle opération d’endettement commun. La Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie ont notamment fait connaître leurs réticences à participer au dispositif envisagé. Pour éviter qu’un désaccord bloque l’ensemble du projet, Bruxelles pourrait recourir à un mécanisme permettant aux pays volontaires d’avancer sans imposer une participation financière identique à tous les États membres. Cette question devrait être discutée lors des prochaines réunions européennes, parallèlement aux négociations sur le futur budget de l’Union pour la période 2028-2034. Les dirigeants devront également déterminer comment répartir les coûts liés aux intérêts et quelles garanties budgétaires mobiliser. Pour l’Ukraine, l’enjeu est de disposer rapidement d’une visibilité financière suffisante pour maintenir ses services publics, soutenir son économie et poursuivre son effort de défense. Pour les Européens, il s’agit de concilier le soutien à Kiev avec les contraintes budgétaires nationales et les divergences politiques qui persistent au sein de l’Union.